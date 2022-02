Metroid Prime est aperçu dans un nouvel art de Retro Studios

Nintendo n’a pas publié d’engagement sur Metroid Prime 4 pour Switch, un jeu qui était en développement dans les studios Bandai Namco et est revenu à Retro Studios lorsque le travail a redémarré. Depuis lors, pratiquement aucun détail n’a été fourni, mais maintenant, le studio a remplacé l’image d’en-tête Twitter par l’art conceptuel de Samus Aran. Comment pourrait-il en être autrement, les spéculations et les attentes ont monté en flèche.

La saga Metroid a eu 35 ans en 2021, mais Nintendo n’a partagé aucune nouvelle sur le jeu. Tout au long de ces années, ce qui s’est passé, c’est que Retro Studios a été renforcé par des vétérans de l’industrie à des postes clés. Lorsque le projet a été relancé, ceux de Kyoto ont reconnu que le processus de développement n’avait pas « atteint les standards » qu’ils recherchaient pour une suite à la saga Metroid Prime.

Illustration d’en-tête sur Twitter de Retro Studios.

Metroid Prime 4, absent du Nintendo Direct

Il n’y a pas non plus de mot officiel sur une éventuelle version remasterisée de la trilogie. Certaines informations suggèrent depuis longtemps que les Japonais ont travaillé sur une compilation ou une remasterisation de l’épisode original, bien que comme nous l’avons dit, à ce moment Nintendo n’a pas commenté la question. Lors du dernier Nintendo Direct, axé sur les titres Switch pour le premier semestre, Metroid Prime 4 n’était pas présent.

La saga est revenue en 2021 avec Metroid Dread, un jeu vidéo de développement en deux dimensions développé par le studio Français MercurySteam. Sans surprise, une mise à jour gratuite vient d’être publiée qui inclut de nouveaux modes de difficulté (Effrayant et Débutant) et d’autres ajustements supplémentaires. De plus, en avril prochain, un nouveau patch sera publié qui implémentera le mode Boss Wave, qui prendra la structure d’un boss rush et nous permettra d’affronter tous les boss finaux du jeu.

