House of the Dragon, spin-off de Game of Thrones, termine le tournage

George RR Martin, l’auteur de A Song of Ice and Fire, est fortement impliqué dans le spin-off de Game of Thrones. House of the Dragon, la série HBO Max qui racontera une histoire se déroulant des centaines d’années avant les événements relatés dans la fiction principale, a terminé son tournage. Cela a été annoncé par l’écrivain dans une nouvelle entrée sur son blog.

« Des nouvelles passionnantes de Londres », écrit-il sur le blog. « J’ai été informé que le tournage de la première saison de La Casa del Dragon est terminé. et, les dix épisodes. J’ai vu quelques coupes préliminaires et je les aime. Bien sûr, il reste encore beaucoup de travail : effets spéciaux, ajustements de couleurs, bande son et post-production.

Selon Martin, le scénario, la mise en scène et les performances peignent « incroyables ». L’auteur espère que les téléspectateurs l’aimeront autant que lui. « Chapeau à Ryan, Miguel, leur équipe et l’incroyable distribution. »

Martin à la date de la première : « J’aimerais pouvoir en parler »

Le scénariste de Game of Thrones est conscient que les téléspectateurs sont impatients de savoir quand ils pourront profiter de la série, mais il ne peut partager aucun détail concernant la date de première :

« Quand pourrez-vous le voir ?, vous demanderez-vous. Quand les dragons danseront-ils ? J’aimerais pouvoir le dire, mais il reste beaucoup de travail. Comme je l’ai dit, Covid a rendu les plans difficiles. Ce printemps? Il est peu probable. peut-être l’été ? Peut être. La fin de l’année? Qui sait? ». Ce qui semble clair, c’est que la première fenêtre pour 2022 reste.

La Maison du Dragon concentre son regard sur la famille Targaryen, celle-là même à laquelle appartenait Daenerys. Une fois de plus, les jeux de pouvoir danseront à nouveau, dans une ère différente qui marque l’avenir de Westeros et des royaumes.

source | George RR Martin