Spider-Man No Way Home découvre le vrai Spiderverse avec 7 Spider-Man ensemble

Spider-Man: No Way Home, entre autres, a été la porte d’entrée du multivers Marvel en grande partie vers le MCU, avec la présence plus que proéminente des trois cinématiques Spider-Man jusqu’à présent, c’est-à-dire Tobey Maguire de la saga Sam Raimi, Andrew Garfield de la saga The Amazing Spider-Man et Tom Holland du MCU. Et bien que Marvel Studios et Sony Pictures aient déjà publié des images officielles du film avec les trois acteurs ensemble, vient maintenant une nouvelle photographie inédite du plateau du film dans laquelle on voit jusqu’à sept Spider-Man ensemble; oui, sept.

La photo de Spider-Man que personne n’attendait

Cela a été publié par la chaîne de cinéma mexicaine Cinémax, partageant une photo de la production dans laquelle les trois acteurs principaux apparaissent vêtus de leurs costumes respectifs de Spider-Man ainsi que leurs différents doubles cascadeurs, également vêtus de leurs costumes de travail. Ce sont les doubles habituels qui exécutent les cascades ou les scènes les plus dangereuses comme dans tant d’autres films d’action, bien que cette fois l’image ne puisse être plus surprenante.

Comme nous pouvons le voir, Tobey Maguire et Andrew Garfield avaient leur propre cascadeur; mais c’est que Tom Holland avait deux doubles, comme on peut le voir sur la photo. Soit dit en passant, ladite photographie correspond à la bataille finale à la Statue de la Liberté.

Malgré l’importance des doublures cascadeuses dans les productions de ce type, Tom Holland lui-même a récemment admis que dans Uncharted, il avait tourné la scène la plus difficile de sa carrière d’acteur. « La séquence où je m’envole de l’avion avec toutes ces boîtes, nous avons dû la tourner pendant environ cinq semaines presque tous les jours. Il y a eu des moments où j’étais à plus de 30 mètres du sol attaché à une boîte qui n’arrêtait pas de bouger, et en gros je m’accroche jusqu’à ce que je finisse par lâcher », a expliqué Hollande.

source | ScreenRant