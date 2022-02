Crunchyroll est désormais disponible sur Nintendo Switch !

Crunchyroll arrive sur Nintendo Switch. Le service de streaming atteint la console de la firme japonaise avec une application native. Comme dans le reste de la plateforme, son téléchargement est gratuit et nécessite au moins 110 Mo de stockage. Il est disponible dès maintenant sur le Nintendo eShop.

Crunchyroll désormais disponible sur Nintendo Switch

Dans la description on peut lire qu’il est compatible avec les trois modes de jeu sur Nintendo Switch : mode dock, portable et tabletop. Il permet également l’utilisation de la manette pro et le téléchargement de contenu pour le visionner en mode hors ligne. De Crunchyroll, ils assurent que vous aurez besoin « d’un bon Micro SD » si vous souhaitez stocker des chapitres sans connexion Internet.

« Vous voulez de nouvelles façons de regarder des anime sur Crunchyroll ? Eh bien, nous savons que l’une des plus demandées par nos fans est l’application pour Nintendo Switch, et à partir d’aujourd’hui c’est une réalité ! Vous pourrez profiter de votre anime avec la console dans son dock pour le regarder sur votre TV, en mode portable lors de vos déplacements, ou encore le mettre en mode desktop pour partager vos sessions d’anime avec qui vous voulez et quand vous voulez », explique l’entreprise sur sa page Web officielle.

Si vous n’avez pas encore de compte sur la plateforme, vous bénéficierez d’un essai gratuit de 14 jours de l’abonnement Premium. Nous vous indiquons tous les plans d’abonnement ci-dessous.

Tous les plans d’abonnement sur Crunchyroll

Ventilateur – 4,99 euros par mois

Pas de pubs.

Accès illimité à la bibliothèque Crunchyroll.

Nouveaux épisodes une heure après le Japon.

Disponible sur 1 appareil à la fois.

Méga Fan – 6,49 euros par mois

Pas de pubs.

Accès illimité à la bibliothèque Crunchyroll.

Nouveaux épisodes une heure après le Japon.

Disponible sur 4 appareils à la fois.

visualisation hors ligne

Mega Fan (12 mois) – 64,99 euros par an

Pas de pubs.

Accès illimité à la bibliothèque Crunchyroll.

Nouveaux épisodes une heure après le Japon.

Disponible sur 4 appareils à la fois.

Visualisation hors ligne.

16 % de réduction sur le forfait mensuel (facturé tous les 12 mois)

Source : Crunchyroll