Suivez en direct la présentation d’Horizon Forbidden West avec Michelle Jenner et Nathy Peluso

Horizon Forbidden West sera entouré de grandes stars lors de son événement de présentation dans notre pays. Michelle Jenner et Nathy Peluso sont les invitées du gala qui débutera aujourd’hui 17 février à 20h00 (CET) via les chaînes officielles PlayStation Spain sur YouTube et Twitch.

Lors de la diffusion on peut s’attendre à plusieurs surprises autour du titre Guerrilla. Avec Jenner et Peluso seront les créateurs de contenu Alba Horcajuelo et Pandaria, qui dirigeront la présentation. D’autres artistes, célébrités et créateurs de contenu seront ajoutés pendant que nous connaissons le résultat du concours de cosplay.

Vous pouvez suivre l’événement en direct sur le lien YouTube suivant à partir de 20h00 (CET). Si vous préférez le faire sur Twitch, cliquez sur cet autre.

Horizon Forbidden West est là

La nouvelle aventure d’Aloy fera ses débuts exclusivement sur les consoles PS5 et PS4 le 18 février. Chez Netcost, nous avons publié notre analyse d’Horizon Forbidden West le 14. Le nouvel opus de la saga arrive ferme comme « l’un des grands jeux de l’année ».

« La suite du travail de Guerrilla Games est plus et mieux que l’original et nous offre ainsi une aventure bien plus complexe que celle que nous avons vécue avec Aloy en 2017 », nous a-t-on précisé. Nous avons mis en évidence l’utilisation de nouveaux outils, tels que le grappin, le sunwing et le shieldwing. « Le monde qui est présenté de l’autre côté de l’écran offre des dizaines d’heures de plaisir et de multiples activités à compléter au-delà de la quête principale, bien construites et avec des personnages réalistes et intéressants. Avec un système de combat varié, plus vertical et stimulant – bien que la furtivité et la mêlée soient un peu plus faibles -, ses multiples options de personnalisation ne rendront aucune bataille identique à une autre.

Source : communiqué de presse (PlayStation)