La saison 4 de Stranger Things sera diffusée en deux parties et confirme ses dates

La saison 4 de Stranger Things confirme sa date de sortie. De Netflix, ils révèlent la décision de diviser le prélude à la conclusion de la série en deux volumes différents. Le volume 1 sera présenté en première le 27 mai, tandis que le volume 2 sera présenté en première le 1er juillet. Le producteur partage une déclaration clarifiant les raisons qui l’ont poussé à le faire. et, il y aura une cinquième saison.

Stranger Things Saison 4, déclaration Netflix

« Après neuf scénarios, plus de huit cents pages, près de deux ans de tournage, des milliers de plans d’effets visuels et une longueur de cas deux fois plus longue que n’importe laquelle des saisons précédentes, Stranger Things 4 a été la saison la plus compliquée que nous ayons jamais faite, mais aussi la plus gratifiante », commencent Matt et Ross Duffer, producteurs de la série. Tous deux soulignent que le contenu de la saison est « plus gros que jamais », ce qui a motivé la décision de la diviser en deux parties.

D’autre part, les frères Duffer affirment qu’ils avaient prévu dès le début que l’arc narratif de la série « durerait quatre ou cinq saisons ». « C’était trop long pour compter en quatre, mais comme vous le verrez bientôt, nous approchons à grands pas de la fin. La quatrième saison est l’avant-dernière, la cinquième sera la dernière », expliquent-ils.

On approche de la fin, mais les Duffers rassurent les fans : il y a du matériel pour un moment. « Il y a encore beaucoup d’histoires passionnantes de Stranger Things à raconter : de nouveaux mystères, de nouvelles aventures et de nouveaux héros. » Cependant, avant d’explorer d’autres horizons, ils veulent fermer l’arc qui tourne autour de la ville de Hawkins.

Parallèlement à l’actualité, le producteur a dévoilé les cinq affiches officielles qui accompagneront la quatrième saison. Dans tous la devise « chaque fin a un début ». Vous pouvez les voir en cliquant sur ce lien. Si vous avez manqué sa dernière bande-annonce, vous pouvez la voir en haut de cette news.

Source : communiqué de presse (Netflix)