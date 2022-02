La saison 4 de Stranger Things se réchauffe avec ses dernières affiches

La saison 4 de Stranger Things se réchauffe avec la publication de ses affiches officielles. En eux, nous pouvons voir les principaux visages dans toutes sortes de décors, y compris le célèbre laboratoire et la mystérieuse Casa Creel. « Chaque fin a un début », lit l’en-tête de chacun. La conclusion attendue est plus proche que nous ne le pensons.

Stranger Things Saison 4, tout ce que l’on sait

Pour connaître le dernier aperçu de la saison 4 de Stranger Things, il faut remonter à novembre 2021. Le jour de la série, comme l’a appelé Netflix, a montré l’une des bandes-annonces les plus attendues par la communauté de la plateforme. Vous pouvez voir la vidéo dans l’en-tête de cette news.

Peu de données concrètes que nous connaissons sur les événements qui vont raconter. Nous savons par son producteur, Shawn Levy, que cette saison sera « plus épique et cinématographique » que les autres. « Les deux choses sont vraies. C’est un récit épique. C’est toujours enraciné dans les personnages, mais la portée de la narration est plus épique et cinématographique que ce que nous avons essayé auparavant », a déclaré Levy à Slash Film.

Le casting sera dirigé par les interprètes récurrents de la saga, tels que Millie Bobbie Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, David Harbour, Winona Ryder, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Priah Ferguson, Cary Elwes, Jake Busey, Maya Thurman-Hawk, Priah Ferguson, Cara Buono et Brett Gelman. En revanche, de nouveaux acteurs viendront s’ajouter, notamment Jamie Campbell Bower, Eduardo Franco, Joseph Quinn, Sherman Augustus, Mason Dye, Nikola Djuricko et Robert Englund.

Pour le moment, la saison 4 de Stranger Things n’a pas de date de sortie précise : elle fera ses débuts en 2022.

Source: Choses étranges sur Twitter