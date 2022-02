Shingeki no Kyojin : épisode 82 saison 4 partie 2 : date, heure et où le regarder en ligne

La fermeture définitive de Shingeki no Kyojin est plus que jamais. La saison 4, partie 2, marque la conclusion de la série créée par l’auteur légendaire Hajime Isayama. Les pages de Shonen Magazine étaient le prélude à un anime qui a captivé les fans du monde entier. Pour cette raison, nous vous dirons comment vous pouvez regarder l’épisode 82 de l’anime Attack on TItan/Attack on the Titans (Season 4 Part) officiellement et avec des sous-titres espagnols.

À quelle heure commence Shingeki no Kyojin épisode 82?

L’épisode 82 de Shingeki no Kyojin sera diffusé ce dimanche 20 février à 21h45 (CET), heure de la péninsule espagnole. Si vous êtes à Mexico, vous le verrez à partir de 14h45.

Où regarder Shingeki no Kyojin épisode 82 en ligne ?

Pour regarder l’épisode 82 de Shingeki no Kyojin, vous devez être abonné à Crunchyroll. La plate-forme de service de streaming a l’anime entier en première simultanée avec le reste de la planète.

Combien coûte Crunchyroll ? Prix ​​et modalités

Si vous n’avez jamais été abonné à Crunchyroll, vous disposerez d’une période d’essai de 14 jours. Une fois terminé, vous trouverez deux méthodes de paiement. Le premier, baptisé FAN, vous donne accès à tout le contenu de son catalogue, en même temps qu’au Japon et avec un appareil simultané. D’autre part, MEGA FAN, le second, offre tout ce qui précède et la possibilité de profiter de l’intégralité du catalogue hors ligne sans téléchargement préalable, ainsi que de pouvoir le visualiser simultanément sur quatre appareils. Vous pouvez vous abonner pour respectivement 4,99 euros et 6,49 euros.

Source : Crunchyroll