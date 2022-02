Où pouvez-vous précommander et que comprend l’édition Regalla d’Horizon Forbidden West ?

Horizon Forbidden West arrivera sur le marché ce 18 février exclusivement pour les systèmes PS5 et PS4. La nouvelle aventure d’Aloy débutera aux côtés de plusieurs éditions spéciales dédiées aux fans les plus enthousiastes. L’un d’eux est l’édition Regalla, la plus chère et la plus riche en contenu parmi les quatre lancées. Nous vous disons tout ce que vous devez savoir.

Que comprend l’édition Regalla d’Horizon Forbidden West ?

Jeu complet compatible avec PS5 et PS4

Boîte métallique

mini-livre d’art

Figurine Thermamut Regalia

Figurine Aloy

Carte

deux cartes

pièces de machines

bande sonore numérique

bande dessinée numérique

objets en jeu

Où puis-je précommander Horizon Forbidden West Regalla Edition et quel est son prix ?

L’édition Regalla sera mise en vente le 18 février au prix conseillé de 269,95 euros. GAME Spain a le droit exclusif de le commercialiser dans notre pays. Au moment d’écrire ces lignes, les réservations sont épuisées, mais il est possible que des unités soient libérées une fois qu’elles seront officiellement lancées.

Pour connaître sa disponibilité, cliquez sur la cloche ‘faites-moi savoir quand il est disponible’ lorsque vous êtes connecté à votre compte GAME Espagne. Lorsqu’il y a des unités, vous serez averti via l’e-mail associé.

Horizon Forbidden West, lancement le 18 février

Chez Netcost, nous avons déjà pu jouer en profondeur à la suite d’Horizon Zero Dawn. Si vous avez raté notre analyse, vous pouvez la lire en cliquant sur ce lien. Au cours des jours précédant son lancement, certains utilisateurs ont partagé des comparaisons de son muscle graphique. PS5, PS4 Pro et PS4 sont placées face à face pour montrer l’état d’avancement du travail d’optimisation sur Guerrilla.

Source : JEU