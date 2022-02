The Survivor nous ramène à l’horreur d’Auschwitz dans le prochain grand film de HBO

HBO Max présentera le 27 avril un nouveau film réalisé par Barry Levinston et mettant en vedette Ben Foster. Il s’agit de The Survivor, un film original de la plateforme qui dépeint l’histoire d’un survivant de l’Holocauste. Le long-métrage vient de présenter ses premières images, même si pour le moment ils n’ont pas partagé la bande-annonce officielle.

Barry Levinson revient sur HBO avec cette histoire fascinante basée sur de vrais événements mettant en vedette Harry Haft. Ben Foster joue le personnage, un Juif polonais qui a été envoyé au camp de concentration d’Auschwitz. Pendant son séjour, il a subi toutes sortes d’horreurs et a été contraint de participer à des spectacles de boxe comme s’il était un gladiateur romain, le tout pour le plaisir de ses ravisseurs. Malgré les tentatives des nazis de le tuer, il survivra et cherchera la femme qu’il aime.

Tout au long du récit, les téléspectateurs seront témoins de la transformation de Haft pendant son confinement à Auschwitz. Malgré la terrible situation qu’il vit, il continuera à se battre pour éviter la mort, si présente en ce lieu.

Qui participe au film ?

Levinston et Foster se retrouvent après avoir travaillé ensemble à Liberty Heights. En plus de Ben Foster, le film comprend des stars telles que Vicky Krieps, Billy Magnussen, Peter Sarsgaard, Saro Emirze, Dar Zuzovsky, Danny DeVito et John Leguizamo. Il est directement basé sur le livre Harry Haft: Survivor of Auschwitz, Challenger of Rocky Marciano d’Alan Haft, avec un scénario de Justine Juel Gillmer.

