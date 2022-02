Spider-Man No Way Home dépasse Avatar aux États-Unis : date de sortie numérique

Spider-Man: No Way Home continue de balayer les salles près de deux mois après sa sortie, se positionnant comme le sixième film le plus rentable de tous les temps et, maintenant, surpassant même Avatar en termes de chiffre d’affaires sur le marché américain, devenant le troisième film le plus élevé dans l’histoire des États-Unis. De plus, nous avons déjà une date de sortie pour le film au format numérique.

Spider-Man continue de balayer le box-office

Ainsi, le film réalisé par Jon Watts a déjà dépassé les 760 millions de dollars de recettes, dépassant légèrement le box-office d’Avatar à l’époque dans les salles aux Etats-Unis. Cependant, devant la dernière aventure arachnide de Marvel Studios et Sony Pictures, seuls Avengers Endgame et Star Wars : The Force Awakens, avec leurs 858,37 et 936,66 millions de dollars, ne parlent toujours que du marché américain.

Bien sûr, il vous semble déjà pratiquement impossible de gravir plus de positions dans le classement, puisque selon les experts, il vaudrait environ 785 millions de dollars au box-office national, un chiffre tout aussi impressionnant. Quelque chose de similaire se produit avec le classement mondial, où bien qu’il ait déjà atteint 1 800 millions de dollars, il ne semble pas pouvoir grimper d’une position de plus. Bien que s’il avait été publié en Chine, il aurait sûrement pu être classé quatrième ou troisième au monde.

Enfin, Spider-Man : No Way Home a déjà une date de sortie au format domestique, en l’occurrence numérique uniquement. Ainsi, le film apparaîtrait dans les magasins numériques le 1er mars 2022 au prix de 19,99 $ et avec des extras juteux que les fans attendent comme de l’eau en mai. Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie en format physique, DVD et Blu ray.

