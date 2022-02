Assassin’s Creed The Ezio Collection : où acheter le jeu, prix et éditions

Assassins Creed The Ezio Collection (Xbox One) (New)

Vivez l'histoire complète d'Ezio : jouez comme Ezio, l'Assassin le plus célèbre et emblématique de la franchise Assassin's Creed. Rejoignez-le dans son voyage d'un jeune homme au leader le plus légendaire de la fraternité Assassin. Suivez-le dans sa quête finale de découverte et de révélation à travers toutes les campagnes d'un seul joueur et ajoutez du contenu à partir des trois jeux collectés Amélioré pour la nouvelle génération : faites l'expérience de ces trois classiques avec de plus grandes capacités matérielles et une puissance de traitement, donnant aux histoires et à l'immersion avec des graphiques et techniques de post-traitement améliorés. Contenu de jeu passionnant et films bonus : en savoir plus sur la d'Ezio avec les films complets Assassin's Creed Lineage et Assassin's Creed Embers inclus.