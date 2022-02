No Man’s Sky réarme son système de combat avec des nouveautés

Sentinel est le titre de la nouvelle mise à jour gratuite de No Man’s Sky, disponible dans toutes les versions dans lesquelles le jeu est disponible. L’une des principales nouveautés est que le système de combat est amélioré avec quelques fonctionnalités supplémentaires. Désormais, il sera possible de se battre avec un partenaire robotique. De plus, le système d’armes est complètement renouvelé, de nouvelles histoires sont ajoutées et les ennemis Sentinel, qui donnent son nom à l’extension, ont leurs propres schémas de combat.

Les Sentinelles disposent désormais d’un nouveau jetpack, qui leur permet de se déplacer sur le champ de bataille de manière « terrifiante », confirment-ils sur le site officiel. Désormais, lorsque les joueurs les rencontreront, ils utiliseront de nouveaux gadgets comme des boucliers énergétiques ou des grenades spéciales. De plus, ils pourront appeler des robots comme le Hardframe précité, protégé par une coque dure.

Améliorations graphiques et plus

En revanche, les effets des armes ont été entièrement repensés. Hello Games a mis en place l’option d’activation de la super résolution AMD Fidelity FX, qui permet d’optimiser le produit afin que la qualité d’image reste « impressionnante » sans sacrifier les taux de rafraîchissement rapides. « Tous les joueurs PC peuvent bénéficier de cette nouvelle technologie, qui permet d’augmenter les performances quelle que soit » la carte graphique dont ils disposent.

No Man’s Sky est sorti en 2016 d’abord sur PS4 et PC. Les plaintes lors du lancement portaient sur des commentaires concernant des promesses non tenues. Cependant, depuis lors, le studio a été plongé dans le développement de mises à jour et d’extensions gratuites, qui ont rapproché le produit de ce qui avait été initialement promis. Le travail de Hello Games est également disponible sur PS5, Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S. Prochainement, cet été, il sortira également sur Nintendo Switch.

source | Bonjour les jeux