Dying Light 2 ajoute un système de sauvegarde pour les parties sauvegardées

Les infectés de Dying Light 2 : Stay Human sont arrivés en mordant, mais avec un insecte entre les dents. Depuis le lancement du jeu vidéo, Techland a travaillé pour trouver des solutions aux nombreux problèmes que les joueurs ont détectés. Du coup, le studio polonais vient d’annoncer un système de sécurité pour les sauvegardes de parties, une nouvelle fonctionnalité qui s’ajoute via un nouveau patch et qui est déjà disponible sur PC (plus tard sur consoles).

« Le système de sauvegarde de sauvegarde est une fonctionnalité en jeu qui vous permet de charger une sauvegarde à partir d’une progression précédente de l’histoire principale », expliquent-ils dans un tweet. « Revenir en arrière rétablira l’état du jeu à partir de la sauvegarde de sauvegarde. » Selon Techland, vous débloquez de nouvelles sauvegardes au fur et à mesure que vous progressez dans l’histoire principale. Contrairement aux autres titres du monde ouvert, Dying Light 2 n’inclut pas la possibilité d’effectuer des sauvegardes manuelles, de sorte que le jeu enregistre automatiquement le jeu en fonction des circonstances.

Le système de sauvegarde de sauvegarde est une fonctionnalité du jeu qui vous permet de charger une sauvegarde basée sur la progression précédente du scénario principal. Faire une restauration vous ramènera à un état du jeu à partir de cette sauvegarde de sauvegarde. Vous débloquez de nouvelles sauvegardes de sauvegarde au fur et à mesure que vous progressez dans le scénario principal. — Lumière mourante (@DyingLightGame) 16 février 2022

Correction du bug de la boucle de la mort

Un autre problème qui a été résolu avec la nouvelle mise à jour est le bogue connu sous le nom de boucle de mort, qui se produit lorsque vous mourez et réapparaissez dans un endroit éloigné de la mission, de sorte qu’il est impossible de revenir dans la zone à temps. Cela se traduit par une mort et une résurrection continues du protagoniste.

Dying Light 2: Stay Human n’est pas encore sorti sur Nintendo Switch, mais il est maintenant disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Techland a indiqué que l’intention de la société était de continuer à proposer du contenu pour le jeu pendant au moins cinq ans. En fait, le titre recevra du contenu payant à l’avenir.

Le premier DLC gratuit peut être réclamé sur toutes les plateformes et comprend un pack d’objets inspiré des Peacekeepers, l’une des principales factions du jeu.

source | Techland