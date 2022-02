Star Wars : Les promesses mandaloriennes "visages familiers" et une « belle histoire » pour votre T3

Une semaine après la première du dernier chapitre de Star Wars: The Book of Boba Fett, le premier spin-off de The Mandalorian, les détails continuent d’arriver sur la troisième saison de la série, dont la première est prévue d’ici la fin de 2022 Pedro Pascal, la star qui joue Din Djarin, également connu sous le nom de Mando, a déclaré à Screen Rant que certains personnages familiers seraient de retour, bien qu’il y ait de nouveaux personnages. Il a également mis en évidence la qualité de l’argumentation.

Entre deux rires, il a admis qu’il ne pouvait rien dire sur le contenu de la série, mais il a laissé tomber quelques éléments d’intérêt. « Définitivement, [no puedo decir nada]. Ok, il y aura des visages familiers et beaucoup de nouveaux visages. De plus, nous aurons beaucoup d’action et ce sera une belle histoire. Satisfait ? »

Carl Weathers revient en tant que réalisateur

Greef Karga est l’un des personnages secondaires à apparaître dans les première et deuxième saisons. L’ancien chef de la guilde des chasseurs de primes de Nevarro est désormais membre de la Nouvelle République. Le rôle est joué par Carl Weathers, un acteur vétéran qui a également eu l’opportunité de réaliser un épisode de la deuxième saison de The Mandalorian. En réponse à un fan sur Twitter, le cinéaste a confirmé qu’il reviendrait également pour la saison trois pour s’asseoir dans le fauteuil du réalisateur.

Star Wars: The Mandalorian a jeté les bases de sa troisième saison dans The Book of Boba Fett. Au cours de trois épisodes l’histoire de Din Djarin est esquissée, il est donc nécessaire de voir ces chapitres pour comprendre où se dirige l’intrigue de Mando et des autres personnages.

En revanche, le tournage va bientôt commencer sur Ahsoka, un autre des spin-off annoncés. Tout semble indiquer que Rangers de la Nouvelle République a été définitivement annulé, puisque Lucasfilm a précisé que les scripts n’avaient pas encore été écrits et que leurs intrigues seraient intégrées à d’autres séries.

source | ScreenRant