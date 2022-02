Cyberpunk 2077 enregistre de nouvelles erreurs sur PS4 et PC : le CDPR enquête déjà dessus

CD Projekt RED a annoncé par surprise l’arrivée des versions natives de Cyberpunk 2077 pour Xbox Series X, Xbox Series S et PS5. Il l’a fait avec la sortie du patch 1.5, disponible sur toutes les plateformes. Quelques jours plus tard, l’étude polonaise a reconnu certaines erreurs qui ont été enregistrées après l’application de la mise à jour sur PS4 et PC. L’entreprise assure qu’elle enquête déjà sur la question.

Dans le cas de la version pour la machine de génération précédente de Sony, certains joueurs ont des problèmes pour démarrer le jeu avec l’édition disque.

La version PC, quant à elle, souffre de quelques plantages : « Le plantage est probablement causé par un conflit avec le logiciel audio », a indiqué la société dans les forums officiels. « Jusqu’à présent, nous avons détecté cette erreur audio avec des lecteurs comme A-Volute, Nahimic ou Sonic Studio. » Comme solution temporaire, ils recommandent de désactiver ces pilotes avant de démarrer le jeu, ils ont donc développé le guide suivant.

Démo gratuite sur PS5 et Xbox Series

Les utilisateurs disposant d’une console nouvelle génération ont la possibilité d’essayer Cyberpunk 2077 gratuitement. Il s’agit d’une démo de cinq heures qui vous permet de jeter un œil à toutes les améliorations graphiques et de performances, ainsi qu’aux changements de gameplay qui ont été apportés avec la mise à jour 1.5, disponible dès maintenant sur toutes les plateformes. Vous trouverez tous les détails sur ce lien.

Cyberpunk 2077 est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Google Stadia. Après un lancement cahoteux, CD Projekt RED a passé toute l’année 2021 à effectuer des développements supplémentaires pour améliorer et affiner davantage le produit. D’autre part, les extensions payantes ont été retardées et n’ont pas encore été officiellement présentées.

source | VGC