Lost Ark fermera temporairement ses serveurs pour maintenance

La première de Lost Ark in the West s’est produite avec des problèmes de serveur. Les longues files d’attente ont causé des désagréments à la communauté des joueurs, qui ont du mal à accéder aux jeux. Pendant ce temps, Smilegate continue de travailler sur la résolution des erreurs et vient d’annoncer une nouvelle pause dans les serveurs pour effectuer des tâches de maintenance et introduire le nouveau correctif. L’opération débutera aujourd’hui 17 février à 08h59 (CET) / 23h59 PT / 07h59 UTC.

Quand se termine la période de maintenance de Lost Ark ?

Comme le rapporte l’étude dans un tweet, les tâches de maintenance dureront environ 3 heures. Cela signifie que Lost Ark sera inaccessible jusqu’à environ 12h00 (CET), bien que chez FreeGameTips, nous mettrons à jour cette nouvelle dès la réouverture des serveurs.

Smilegate et Amazon Studios ont également révélé qu’ils allaient ouvrir une nouvelle région de serveurs sur le Vieux Continent : « Nous avons lancé les travaux préliminaires pour ouvrir la nouvelle région de serveurs en Europe, appelée Europe West. Une fois la maintenance terminée, vous pourrez voir cet onglet de sélection de région mais ces serveurs ne seront pas disponibles tout de suite. »

Compte tenu de toutes ces vicissitudes, l’étude a publié une déclaration pour expliquer ce qui s’est passé. Selon ses mots, la grande popularité du jeu vidéo « a provoqué des files d’attente dans toutes les régions allant de quelques centaines à des centaines de milliers ». L’équipe responsable des serveurs a travaillé intensivement avec Smilegate et a poussé « les serveurs existants à la limite absolue de leur capacité ». Il ne sera pas possible d’ajouter plus de capacité, ils le résoudront donc en en ouvrant de nouvelles.

Lost Ark est un MMO de jeu de rôle d’action développé par Smilegate. Bien qu’il ait fait ses débuts en 2019 sur le territoire asiatique, ce n’est que maintenant que le jeu a vu le jour en Europe, aux États-Unis et en Amérique latine.

source | Lost Ark