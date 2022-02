James Gunn confirme la deuxième saison de Peacemaker : John Cena revient en tant que Peacemaker

Peacemaker, la célèbre série DC de James Gunn et mettant en vedette John Cena dans le rôle de Peacemaker, aura une deuxième saison. Cela a été confirmé par le réalisateur lui-même via son compte Twitter officiel, remerciant le soutien des fans et de l’équipe elle-même qui a rendu possible une première saison qui est sur le point de se terminer. Et c’est que l’annonce intervient quelques heures avant la première du huitième et dernier épisode d’une série qui suit les aventures de Peacemaker après avoir traversé le film Suicide Squad, également de James Gunn.

Peacemaker reviendra pour une autre saison

« Créer Peacemaker a été l’une des étapes de ma vie, tant sur le plan professionnel qu’autrement, avec John Cena et l’incroyable équipe créative qui m’entoure, ainsi que nos partenaires de HBO Max. Avoir quelque chose que nous aimons tous tant être aimé par le public a été une expérience merveilleuse. J’ai hâte que vous voyiez où va l’équipe de Peacemaker dans la saison 2 ! », a déclaré James Gunn.

De son côté, John Cena a également célébré dans une annonce : « Je me sens incroyablement honoré et submergé par la réponse à Peacemaker et l’expérience de jouer ce personnage. Merci à James Gunn, Peter Safran, HBO Max, l’équipe et mes collègues membres de la distribution qui ont travaillé sans relâche pour faire de cette série inoubliable. »

Pour le moment, il n’y a pas de détails sur l’intrigue de la saison 2, puisque demain nous pourrons voir le dénouement de la première saison avec un épisode explosif qui promet de résoudre tous les tenants et les aboutissants des papillons. Cette première saison a présenté un casting composé de John Cena, Jennifer Holland, Danielle Brooks, Steve Agee, Chukwudi Iwuji, Freddie Stroma et Robert Patrick.

James Gunn a écrit tous les épisodes et en a réalisé cinq. Pour la deuxième saison, il sera en charge de tout le travail, à la fois en tant qu’écrivain et réalisateur de tous les épisodes.

source | James Gunn | date limite