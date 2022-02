Dans quel ordre regarder les films Wolverine ? Chronologiquement et par ordre de sortie

Wolverine ou Wolverine est l’un des personnages Marvel les plus célèbres pratiquement depuis sa création dans le cadre des dessins animés Incredible Hulk en 1974, un mutant qui a eu une longue histoire dans toutes sortes d’histoires de bandes dessinées et a même fait partie des Avengers. Bien que sa figure restera également dans les mémoires pour la performance de l’acteur Hugh Jackman au cinéma à l’époque des X-Men de Fox pendant près de 20 ans, en commençant par X-Men et en terminant par le célèbre Logan. Mais, avec autant de films mettant en vedette Wolverine, dans quel ordre recommandez-vous de les regarder ?

Ordre des films Wolverine au cinéma

Et c’est que Wolverine est apparu dans de nombreux films Marvel avec Fox pendant près de deux décennies, à la fois dans des films solo et dans d’autres avec d’autres mutants. Et maintenant que le personnage aura son propre redémarrage dans le cadre de l’UCM, ceux qui veulent revoir la filmographie de Wolverine au cinéma ont à leur disposition le guide suivant pour profiter de toutes ses apparitions, à la fois dans l’ordre chronologique et en première.

Films Wolverine par ordre de sortie

X-Men (2000) X2 : X-Men United (2003) X-Men : L’Affrontement final (2006) X-Men Origins : Wolverine (2009) X-Men : Première classe (2011) Les Wolverins (2013) X-Men: Days of Future Past (2014) X-Men : Apocalypse (2016) Logan (2017)

Films Wolverine dans l’ordre chronologique

X-Men Origins : Wolverine (2009) X-Men : Première classe (2011) X-Men: Days of Future Past (2014) X-Men : Apocalypse (2016) X-Men (2000) X2 : X-Men United (2003) X-Men : L’Affrontement final (2006) Les Wolverins (2013) Logan (2017)

Quel acteur sera chargé de donner vie à Wolverine dans l’UCM après le rachat des droits des mutants par Disney ? Hugh Jackman a répété à plusieurs reprises que son temps en tant que Wolverine était terminé, ce n’est donc qu’une question de temps avant que Marvel Studios ne présente un nouvel interprète pour le rôle tant attendu.