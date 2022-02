Pokémon Bank sera gratuit après la fermeture de l’eShop 3DS

La fermeture du Nintendo eShop pour 3DS et Wii U en mars 2023 a un effet immédiat sur la franchise Pokémon. De The Pokémon Company, ils ont clarifié ce que sera l’avenir de la Pokémon Bank. Une fois fermée, l’application rendra toutes ses fonctions gratuites.

Le moment venu, aucun nouveau téléchargement de l’application ou du Poké Transporter ne sera autorisé. Vous ne pourrez le télécharger à nouveau que si votre profil l’a déjà téléchargé auparavant. Si vous avez installé la Banque Pokémon, vous pourrez l’utiliser sans aucune limite et même le transfert vers Pokémon Home sera maintenu. Pour le moment, la société souligne qu’elle n’a pas de date précise pour mettre fin au service gratuit.

Remarque Serebii : notez que vous ne pourrez pas télécharger Pokémon Bank lorsque les eShops seront hors ligne, alors assurez-vous qu’il est téléchargé avant cette date. — Serebii.net (@SerebiiNet) 16 février 2022

Pourquoi le Nintendo eShop pour 3DS et Wii U ferme-t-il ?

La firme japonaise n’a pas partagé les raisons qui l’ont amené à prendre cette décision. Ce qui est clair, c’est qu’à partir de mars 2023, vous ne pourrez plus acquérir de nouveau contenu dans aucun des modèles existants des deux familles de consoles :

Nintendo 3DS

nintendo 3ds xl

Nintendo 2DS

nouvelle nintendo 3ds

Nouvelle Nintendo 3DS XL

Nouvelle Nintendo 2DS XL

WiiU Basique

WiiU Deluxe

Comme avec l’application Pokémon Bank, vous pourrez toujours télécharger tout le contenu que vous avez acquis avec votre profil au fil des ans, à la fois les jeux et les DLC. La mise à jour du logiciel restera active, tout comme la lecture en ligne des titres pris en charge.

Certaines fonctions cesseront de fonctionner tout au long du présent 2022. En cliquant sur ce lien, vous pouvez découvrir les détails. Chez FreeGameTips, nous avons passé en revue les 15 titres essentiels de leurs catalogues que vous pouvez acheter avant de terminer la fermeture. BoxBoxBoy, Liberation Maiden, Picross 3D : Round 2, Wario Land 4 et The Legend of Zelda : The Minish Cap ne sont que quelques-uns des exemples présentés.

Références : The Pokémon Company | Serebii