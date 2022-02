Fortnite x NBA 75 All-Star : nouveaux skins, missions, récompenses et plus

Le mercredi 16 février 2022, l’événement NBA 75 All-Star a commencé à Fortnite Battle Royale, pour célébrer le 75e anniversaire de la NBA, qui a apporté de nouveaux skins NBA au jeu, ainsi qu’une nouvelle centrale pour le thème de la NBA. Mode créatif dans lequel nous pouvons relever des défis et des missions pour obtenir des récompenses gratuites. On vous dit tout ce qu’il faut savoir sur ce nouvel événement Fortnite Chapitre 3 Saison 1 juste ci-dessous :

Nouveau Fortnite Creative Hub : NBA 75 All-Star

Centre créatif Fortnite NBA 75 All-Star

Pour la première fois dans Fortnite, les joueurs pourront voter en jeu pour choisir une emote. Du 16/02/2022 à 16h00 CET et jusqu’au 23/02/2022 à 16h00 CET, nous pourrons visiter le siège de NBA 75 All-Star et ses différentes installations, comme les terrains de basket couverts et extérieurs, cabines photo ou espaces de détente. La zone extérieure est une section de la « NBA Court », une référence à la campagne de célébration du 75e anniversaire qui a eu lieu cette saison.

Dans le nouveau centre du mode créatif NBA, nous pouvons voter sur le nouveau geste que nous voulons voir atteindre le magasin

L’écran « Vote to Emote » trouvé sur le NBA Court est l’endroit où nous pouvons décider quelle célébration NBA nous voulons voir arriver en tant qu’emote dans le magasin ensuite. Pour entrer dans le hub créatif de NBA 75 All-Star, lancez simplement le mode créatif.

Missions All-Star NBA 75 à Fortnite

Défis et missions NBA Central 75 All-Star

Tirez des paniers dans le centre NBA 75 All-Star (0/9) – Récompense : 18 000 PE de la saison

Tirez des paniers au centre du NBA 75 All-Star (0/18) – Récompense : Aerial Hoop Graffiti

Tirez des paniers dans le centre NBA 75 All-Star (0/27) – Récompense : 18 000 PE de la saison

Nous sommes sur le point de tirer un panier

Ce que ces trois missions différentes nous demandent de faire, c’est d’entrer dans le mode créatif de Fortnite et, une fois ici, de marquer des paniers avec des ballons de basket avec notre personnage. Tout au long de la scène, il y a un total de 30 paniers et corbeilles à papier (ils sont reconnaissables) ; collecter des balles et marquer au moins 27 d’entre elles obtiendra toutes les récompenses (36 000 XP et le graffiti Aerial Hoop).

Graffiti « Cerceau Aérien »

De nouveaux skins NBA arrivent à Fortnite

Profitant de cet événement, de nouveaux skins de la NBA sont arrivés sur Fortnite ; C’est le set NBA 75. On retrouve tous ces objets dans le ???? Boutique:

Tous les articles NBA 75 se trouvent dans la section « NBA 75 » de la boutique

Voici tous les éléments de la NBA 75 à Fortnite, ainsi que leurs précédents V-Bucks :

Tous les articles de l’ensemble Fortnite NBA 75

Accessoire de sac à dos avec logo NBA (inclut les styles sélectionnables de 30 équipes NBA) : 400 V-Bucks

NBA 75 Warmup Bundle (comprend NBA 75 Flex Spiker Skin, NBA 75 Shooter Skin, NBA 75 Sharpshooter Skin, NBA 75 Star Skin, NBA 75 Flyer Skin et tous leurs styles supplémentaires respectifs) : 2 000 paVos

NBA 75 Playoff Bundle (comprend NBA 75 Shooting Guard Skin, NBA 75 Fast Striker Skin, NBA 75 Center Skin, NBA 75 Point Guard Skin, NBA 75 Scorer Skin et tous leurs styles supplémentaires respectifs) : 2 000 paVos

NBA Flex Attacker Skin 75 (comprend les styles sélectionnables Blanc, Gris et Rouge) : 800 V-Bucks

NBA 75 Shooter Skin (comprend les styles sélectionnables Blanc, Gris et Rouge) : 800 V-Bucks

NBA Sharpshooter Skin 75 (comprend les styles sélectionnables blanc, gris et rouge) : 800 V-Bucks

NBA Star Skin 75 (comprend les styles sélectionnables blanc, gris et rouge) : 800 V-Bucks

NBA Flying Skin 75 (comprend les styles sélectionnables Blanc, Gris et Rouge) : 800 V-Bucks

NBA Shooting Guard Skin 75 (comprend les styles sélectionnables blanc, gris et rouge) : 800 V-Bucks

Skin NBA Speed ​​Spiker 75 (comprend les styles sélectionnables blanc, gris et rouge): 800 V-Bucks

NBA Pivot Skin 75 (comprend les styles sélectionnables blanc, gris et rouge) : 800 V-Bucks

NBA 75 Base Skin (comprend les styles sélectionnables Blanc, Gris et Rouge) : 800 V-Bucks

NBA 75 Scorer Skin (comprend les styles sélectionnables Blanc, Gris et Rouge) : 800 V-Bucks

Art officiel de divers articles de l’ensemble Fortnite NBA 75

Ces nouveaux skins NBA sont accompagnés des skins NBA classiques (ceux de l’ensemble On Paper), initialement publiés précédemment dans la boutique Fortnite.

Art officiel de divers skins NBA de l’ensemble Fortnite On Paper

Sources : Epic Games, Fortnite Battle Royale, propre élaboration