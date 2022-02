PlatinumGames sur l’avenir de Bayonetta : « S’il y a de l’intérêt, il n’y a aucune raison d’arrêter la saga »

Bayonetta 3 est réapparue dans le Nintendo Direct de septembre 2021 et sortira cette année exclusivement pour Switch. Bien qu’il n’y ait pas encore de date de sortie précise, PlatinumGames travaille toujours sur son développement. Dans une interview avec VGC, le PDG Atsushi Inaba et le développeur Hideki Kamiya ont réfléchi à l’avenir de la saga. Selon son point de vue, s’il y a intérêt, il n’y a aucune raison pour que ce troisième opus soit le dernier, bien que la décision corresponde à Nintendo.

« Tant que les fans s’intéressent à la saga, je ne pense pas qu’il y ait une raison de s’arrêter. Se dan casos obvios en los que los fans pierden el interés”, ha dicho Inaba, pero cuando uno es creativo, “tan pronto como se hace público ya no te pertenece al 100%, se convierte en algo” que en parte es propiedad de les joueurs. « A cause de cela, je ne pense pas que l’avenir de la série doive être déterminé par son créateur. »

Nintendo décide d’abord

Rappelez-vous, oui, que la licence appartient à Nintendo et qu’ils ne peuvent pas prendre de décision unilatéralement. « Ce n’est pas notre décision. Ce que nous sommes en mesure de faire, c’est de veiller à ce que Bayonetta 3 soit le jeu le plus divertissant et le plus satisfaisant possible. » Hideki Kamiya a ajouté qu’il serait peut-être stratégique de dire que la série se terminera avec Bayonetta 3 pour voir comment les joueurs réagissent. « Si on dit que c’est la fin, peut-être que les utilisateurs diront : ‘On veut Bayonetta 4 ! Nous voulons Bayonetta 4 !’”

L’interview a également abordé l’épineuse question de Scalebound, le jeu ambitieux réalisé par Kamiya qui allait être l’une des grandes exclusivités Xbox One, mais a été annulé par Microsoft. Le créatif a réaffirmé sa position et a redit qu’il aimerait que le projet ait une seconde chance.

source | VGC