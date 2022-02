Le réalisateur de The Witcher 3 et Cyberpunk 2077 crée son propre studio

Konrad Tomaszkiewicz, directeur de The Witcher 3: Wild Hunt et l’un des directeurs de jeu de Cyberpunk 2077, a annoncé le lancement de Rebel Wolves, un nouveau studio de développement qui mettra en vedette les talents d’autres anciens employés de CD Projekt Red. déclaration, ils entendent atteindre tous les objectifs « en équipe ».

Le premier jeu du développeur n’a pas encore partagé son titre, mais ce sera un jeu vidéo de dark fantasy construit avec le moteur graphique Unreal Engine 5 et fera partie d’une saga en cours.

Selon Tomaszkiewicz, tous les membres de Rebel Wolves pensent que les jeux vidéo sont quelque chose qu’ils étaient censés être. « Nous allons développer un titre auquel nous aimerions jouer de la manière dont les jeux devraient être créés. » Il soutient que l’intention est de faire évoluer le genre cRPG à travers des « histoires inoubliables » qui touchent les « émotions » les plus profondes.

La base de la nouvelle étude

« Collectivement, nous voyons Rebel Wolves comme un endroit où les développeurs expérimentés peuvent raviver leur passion, un endroit où ils peuvent se concentrer sur leur métier et mettre leur amour dans un titre ambitieux. Nous voulons rester petits et agiles » afin que « les gens puissent prendre soin les uns des autres ».

Jakub Szamałek, directeur narratif et scénariste principal du studio s’est plongé dans cette ligne de discours : « Pour créer de très bons jeux, nous n’allons pas chasser les tendances ou les chiffres. Notre objectif est clairement défini : créer des jeux mémorables, raconter des histoires qui excitent et évoquent des sentiments viscéraux. Nous voulons travailler sur des jeux dont les gens se souviendront. »

Certains noms de développeurs ont déjà été révélés : le directeur du design Daniel Sadowski, la directrice de l’animation Tamara Zawada, le directeur artistique Bartłomiej Gaweł, le directeur financier Michał Boryka et Robert Murzynowski. Ils ont travaillé sur des projets pour The Witcher, Cyberpunk 2077, Shadow Warrior, etc.