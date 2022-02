Vous pouvez donc participer au test de jeu en ligne de Nintendo Switch Sports

Nintendo Switch Sports n’est qu’à quelques jours du lancement de son premier test public. Le test de jeu en ligne permettra aux abonnés de Nintendo Switch Online d’essayer en avant-première cette suite spirituelle de la saga Wii Sports. Nous vous disons ce que vous devez faire pour vous inscrire.

Comment participer au test de jeu en ligne Nintendo Switch Sports ?

Rendez-vous sur ce lien qui vous mènera à la page officielle de My Nintendo.

Connectez-vous avec le profil que vous utilisez normalement sur votre console Nintendo Switch.

Sur la page principale, vous trouverez un cadre dédié au test de jeu en ligne. Cliquez dessus et sélectionnez le bouton rouge « échanger ». Pour ce faire, rappelez-vous que vous devez être inscrit à l’une des modalités de l’abonnement Nintendo Switch Online.

Une boîte-cadeau apparaîtra en haut de l’écran. Cliquez dessus et cela vous mènera un peu plus bas, où il est écrit « code de téléchargement ». Ce code alphanumérique doit être échangé dans l’eShop de votre Nintendo Switch.

Comment utiliser un code sur Nintendo Switch ?

Sélectionnez le Nintendo eShop dans votre Nintendo Switch et connectez-vous avec votre profil habituel.

Dans le menu de gauche, faites défiler jusqu’à la sixième option, « utiliser le code ».

Écrivez votre code de 16 cartes et chiffres

Une fois l’enregistrement terminé, un écran apparaîtra avec l’élément que vous commencerez à télécharger. S’il est incorrect, vous serez renvoyé à l’écran d’échange.

Quand commencera le test de jeu en ligne Nintendo Switch Sports ?

En France, le test de jeu en ligne aura lieu les 19 et 20 février dans certaines marges spécifiques. Ensuite, nous vous laissons le calendrier selon l’heure de la péninsule.

19 février

De 04h00 à 04h45

De 12h00 à 12h45

De 20h00 à 20h45

20 février

De 04h00 à 04h45

De 12h00 à 12h45

Quel contenu comprend le test de jeu en ligne Nintendo Switch Online ?

Le test de jeu en ligne ne couvrira que trois des six sports qui seront comptabilisés dès son lancement (le golf sera le septième et arrivera gratuitement à l’automne). Vous pouvez jouer au bowling, au tennis et au chambara via le matchmaking. Le système d’invitation ne sera pas activé.

