Star Trek 4 en cours avec Chris Pine, Zachary Quinto et le reste du casting de la nouvelle saga

Après une quatrième partie de la nouvelle saga Star Trek de JJ Abrams qui semblait ne jamais venir, enfin JJ Abrams lui-même en tant que producteur avec Paramount Pictures ont confirmé le début de la production de Star Trek 4, un film qui récupérera le casting original, qui c’est-à-dire Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana et bien d’autres reprennent leurs rôles habituels. Le tournage devrait commencer à la fin de cette année 2022 pour une sortie en salles l’année prochaine, plus précisément le 22 décembre 2023.

Star Trek revient avec le casting moderne

Cela a été annoncé à la fois par JJ Abrams et Brian Robbins, exécutif de Paramount Pictures, confirmant également à la fois le réalisateur Matt Shakman (responsable de la série Scarlet Witch et Vision of Marvel Studios) et le retour de toute la distribution moderne de Star Trek avec Chris Pine comme James T. Kirk, Zachary Quinto comme Spock, Zoe Saldana comme Uhura, Karl Urban comme docteur Leonard « Bones » McCoy, John Cho comme Sulu et Simon Pegg comme Montgomery « Scotty » Scott, en plus d’autres noms qui n’ont pas encore s’est passé. .

Le cinéaste Matt Shakman sera assisté des scénaristes Josh Friedman (Snowpiercer) et Cameron Squires (Scarlet Witch et Vision), qui adapteront un premier scénario de Lindsey Beer (Sierra Burgees is a Loser) et Geneva Robertson-Dworet (Captain Marvel). .

Bien sûr, pour l’instant il n’y a aucun détail sur son argumentation, nous devrons donc attendre d’autres détails à son sujet à l’approche de son tournage; bien qu’ils pourraient bien récupérer l’intrigue du premier film dans lequel Chirs Pine devait rencontrer son père joué par Chris Hemsworth à travers des sauts dans le temps, en plus de poursuivre les événements du troisième volet, Star Trek Beyond.

Rappelons qu’après les précédents films Star Trek -2009, 2013 et 2016 et leurs recettes au box-office respectives notables-, la saga a connu une seconde jeunesse avec d’autres productions telles que Star Trek Discovery, Star Trek Picard et Star Trek Lower Decks.

source | Collisionneur