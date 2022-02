Le costume Batman de Michael Keaton en détail dans les nouvelles photos de Batgirl qui ont fui

Après les premières photographies divulguées -de loin- il y a quelques jours du Batman de Michael Keaton sur le tournage de Batgirl, le nouveau film de super-héroïne Gotham pour HBO Max, voici maintenant de nouveaux instantanés avec le costume du célèbre Batman de 1989 en détail de la situé à Glasgow, en Écosse, révélant de nouvelles fonctionnalités qui étaient auparavant inconnues. De plus, nous avons également les premières photos de l’acteur JK Simmons en tant que commissaire Gordon, ainsi qu’un clip vidéo dans lequel plusieurs scènes sont tournées.

Voici le « nouveau » costume Batman de Michael Keaton

Ainsi, et grâce à ces nouvelles photographies leakées du plateau de tournage, on peut enfin voir le costume Batman de Michael Keaton dans toute sa splendeur, révélant quelques nouveaux détails concernant les vêtements qu’il portait dans ses deux films originaux de Tim Burton. À tel point que certaines différences peuvent être observées dans la partie de la poitrine, avec des lignes qui traversent l’armure verticalement dans cette zone et une union avec la cape également différente, plus horizontale.

En revanche, il semble que la ceinture ne soit plus le jaune classique et en équipe une autre avec des tons plus feutrés. La conception de la zone de la poitrine elle-même semble également différente, même si heureusement pour les fans, il semble que le masque reste intact. Ce qui n’est pas clair, c’est s’il s’agit de Michael Keaton ou d’un cascadeur.

D’autre part, nous avons également de nouvelles photos de l’acteur JK Simmons en tant que commissaire Gordon, qui reprend son rôle après Justice League. De même, un clip vidéo est apparu avec plusieurs plans du tournage de Batgirl à Glasgow et quelques scènes mettant en vedette Gordon lui-même.

Pour le moment, Batgirl n’a pas de date de sortie, bien qu’il soit prévu d’arriver sur HBO Max à la fin de cette 2022.

source | LeDirect