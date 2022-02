Doctor Strange 2 est plus Sam Raimi que Marvel selon Benedict Cumberbatch : nouvelle image

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, le prochain film de Marvel Studios à sortir en salles, donne beaucoup à dire à la suite de la deuxième bande-annonce publiée il y a quelques jours à peine, une nouvelle bande-annonce qui a révélé quelques surprises supplémentaires du beaucoup qui sont encore à venir avec sa première le 6 mai. A tel point que dans une récente interview accordée au magazine Empire, l’acteur Benedict Cumberbatch a assuré que son visionnage va « nous faire tourner la tête », ajoutant que le film est plus Sam Raimi que Marvel Studios, anticipant ainsi un changement de ton qui peut déjà être intuitif dans les différentes avancées.

Le multivers de Marvel entièrement déchaîné

Et c’est qu’après le départ du réalisateur du premier volet de Doctor Strange, Cumberbatch assure que Sam Raimi s’est totalement approprié le projet, imprégnant la nouvelle direction du film de son style inimitable : « Une fois qu’il a pris les rênes du projet qu’il a toujours essayé d’en faire un film de Sam Raimi », ce qui le rend beaucoup plus dans son style que ce à quoi Marvel Studios nous a habitués.

A tout cela, il ajoute que lorsque nous aurons l’occasion de le voir, « nos têtes vont tourner ». Bien sûr, Doctor Strange in the Multiverse of Madness souligne le fait qu’il marquera un avant et un après dans l’UCM, devenant un tournant avec l’ouverture de nouveaux personnages et univers qui entreront inévitablement en collision. Et comme preuve de ce camée surprenant d’un personnage clé des mutants…

Parallèlement à l’interview, Empire a publié une nouvelle image du film que vous pouvez voir sur ces lignes et dans laquelle on voit trois de ses principaux protagonistes, c’est-à-dire Doctor Strange et Wong avec America Chávez, l’un des personnages du multivers qui fera ses débuts dans la bande de Raimi.

Par curiosité, les arts conceptuels de Spider-Man: No Way Home sont récemment apparus dans lesquels la jeune America Chávez était déjà montrée en train de faire son truc avec les portails entre les univers, bien que sa présence dans le crossover arachnide de Marvel Studios ait finalement été exclue et Sony Pictures.

