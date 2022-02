Wii U et Nintendo 3DS : découvrez quels sont vos jeux les plus joués

En el día en el que Nintendo ha anunciado el cierre de la Nintendo eShop de Wii U y Nintendo 3DS, que ocurrirá definitivamente a finales de marzo de 2023, los japoneses han compartido una herramienta que permite desglosar algunos datos sobre la experiencia de cada uno de les joueurs. Ainsi, il est possible de découvrir les heures investies dans ces consoles ou encore les trois jeux vidéo les plus joués, entre autres informations.

Pour accéder à My Memories sur Nintendo 3DS et Wii U, vous devez être connecté avec le compte Nintendo officiel. Une fois cela fait, il vous suffit de visiter le site Web et de cliquer sur le bouton « Démarrer ». Ensuite, les images de chaque console apparaîtront et vous pourrez sélectionner celle que vous voulez. En plus du temps de jeu total et des trois titres dans lesquels vous avez investi le plus d’heures, l’outil rapporte le nombre de jeux et les trois genres les plus courants en fonction de votre expérience.

Comme à d’autres occasions, les résultats peuvent être immédiatement partagés sur les réseaux sociaux.

La boutique ferme, sera-t-il possible de télécharger les jeux ?

La décision de Nintendo de fermer l’eShop Wii U et 3DS suscite des interrogations chez les joueurs. Après mars 2023, il ne sera plus possible d’effectuer des achats, tant de titres qui ne sont que sur ces plateformes disparaîtront et il n’y aura plus de possibilité de les acheter sur d’autres systèmes. Les Japonais ont expliqué qu’ils n’avaient pas de plans supplémentaires à cet égard, bien qu’il soit possible que certains titres soient distribués dans le cadre du service Nintendo Switch Online. Bien sûr, si vous avez acheté un jeu, vous pouvez continuer à le télécharger après la fermeture.

« Même après la fin du mois de mars 2023, et dans un avenir prévisible, il sera toujours possible de retélécharger des jeux et des DLC, de recevoir des mises à jour logicielles et de profiter du jeu en ligne sur Wii U et la famille de consoles Nintendo 3DS. »

source | Nintendo