OMEN et U-tad s’associent pour propulser l’avenir de la création de jeux

L’industrie du jeu vidéo en Espagne est l’une des plus remarquables d’Europe, à la fois pour son âge d’or il y a deux décennies et pour les principaux studios d’aujourd’hui, qui comptent également sur le grand atout du développement indépendant. Partant de ces bases et dans le but de promouvoir les talents créatifs dans la création de jeux vidéo en Espagne, OMEN, la marque spécialisée dans les appareils de jeu de HP, et le Centre universitaire de technologie et d’art numérique, U-tad, l’une des institutions leaders dans l’enseignement du développement de jeux vidéo dans notre pays, se sont associés pour lancer l’initiative GDD-OMEN, un concours destiné aux jeunes de 16 à 25 ans qui vise à intégrer les nouvelles tendances de jeu adoptées par une large base de joueurs en raison de la pandémie de coronavirus.

Les nouvelles tendances gaming et l’élan créatif

Et c’est que selon HP, la pandémie de coronavirus a changé un grand nombre d’aspects de nos vies, transformant également « notre façon de jouer, en particulier comment nous jouons et pourquoi nous jouons ». C’est pourquoi l’entreprise spécialisée dans les jeux de HP, OMEN, vise à identifier les nouvelles habitudes des joueurs et qui se reflètent dans de nouveaux projets, en profitant du grand potentiel créatif de l’industrie espagnole émergente.

Et c’est que grâce à l’étude Understanding Gamers réalisée par HP entre les mois de septembre et octobre 2021 dans plus de 13 pays, les promoteurs de cette initiative ont pu déterminer comment la pandémie a influencé les habitudes de jeu des consommateurs de jeux vidéo . À tel point que l’une des principales conclusions est que le jeu est devenu un outil social puissant qui rapproche les gens par le divertissement, surtout en période de confinement. En ce sens, la plupart des acteurs admettent que la « socialisation » a été déterminante pour opter pour cette forme de divertissement.

La pandémie et les habitudes des joueurs

Un autre fait intéressant est que les jeux vidéo font partie des principales activités que les joueurs mènent avec leur famille, en particulier dans des pays comme l’Espagne, la France et l’Indonésie, devenant un outil d’unité familiale apprécié des grands-parents, des parents et des enfants. Si nous nous concentrons sur l’Espagne, 29 % des joueurs consomment de l’eSport, tandis que 73 % des joueurs réguliers partagent du contenu de jeu beaucoup plus fréquemment qu’avant la pandémie, exigeant également des appareils et des accessoires qui leur permettent de mieux jouer.

De plus, 2 joueurs sur 5 parmi les sondés en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et aux États-Unis déclarent que jouer aux jeux vidéo contribue à leur bien-être mental, servant de soutien décisif dans les pires moments de la crise du coronavirus, admettant même que « le développement de jeux peut devenir un choix de carrière très solide et réel. »

Bases de l’initiative GDD-OMEN

L’étude menée par OMEN détermine que les tendances actuelles en matière de jeux indiquent des facteurs collaboratifs, sociaux, éducatifs et intergénérationnels. Sur la base de ces concepts, l’initiative GDD-OMEN vise à inspirer et à promouvoir le talent créatif du développement de jeux vidéo en Espagne, en influençant des aspects tels que la conception de niveaux, les mécanismes de jeu ou la conception artistique. Tout cela pour que les participants au concours puissent concevoir leurs propositions en respectant les critères de l’étude.

Pour ce faire, les participants auront jusqu’au 28 février pour terminer leurs projets en répondant aux questions du GDD ou Game Design Document via la page officielle de l’initiative, où les détails de ce qu’ils ont à concevoir sont détaillés et ils peuvent revenir en arrière pour visionner l’enregistrement de la master class proposée par Francisco Javier Soler « Maki », directeur des projets de jeux vidéo chez U-tad, et streamer Mayichi, ambassadrice de la marque OMEN, dans laquelle ils donnent des détails et des conseils pour compléter le GDD. L’organisation récompensera deux gagnants, un dans la catégorie des étudiants U-tad et un pour les jeunes de 16 à 25 ans, qui recevront un ordinateur portable de jeu OMEN 16 à la pointe de la technologie et un ensemble d’accessoires OMEN composé d’une souris OMEN Vector et d’un casque OMEN Mindframe.

Inscrivez-vous au concours via la page officielle U-tad dédiée à l’initiative GDD-OMEN et recevez les instructions pour exploiter votre créativité et être éligible à de superbes prix.