Star Wars Obi Wan Kenobi | Jimmy Smits reviendra en tant que Bail Organa, le père de Leia.

Le The Book Of Boba Fett a clôturé sa première saison, mais Lucasfilm pense déjà au contenu suivant qui sera présenté en première sur Disney +. L’un des événements de l’année est sans aucun doute l’arrivée de Star Wars : Obi-Wan Kenobi, une série qui mettra à nouveau en vedette Ewan McGregor et Hayden Christensen en tant que Master Kenobi et Anakin Skywalker/Darth Vader, respectivement. Maintenant, Making Star Wars a confirmé que Jimmy Smits, qui a joué Bail Organa dans les préquelles et Rogue One, reviendra également pour reprendre son rôle de père de la princesse Leia.

L’acteur a été vu sur des scènes de tournage avec Ewan McGregor. Le tournage a été réalisé dans le plus grand secret et le nom de l’acteur n’est pas apparu dans la liste des acteurs partagée par Lucasfilm, mais son nom a également été divulgué dans le merchandising de la série, qui comprend Bail Organa.

Faire en sorte que des sources de Star Wars affirment que Breha Organa, la femme de Bail, apparaîtra également. Cependant, ils ne peuvent pas confirmer si Rebeca Jackson Mendoza est chargée de se remettre dans le skin du personnage.

10 ans après La Revanche des Sith

L’apparition de ce personnage dans Obi-Wan Kenobi correspond parfaitement à la période dans laquelle se déroule la fiction. Une décennie après les événements de Revenge of the Sith, les Jedi survivants restent cachés et le maître d’Anakin est sur Tatooine, vivant en ermite. On ne sait pas ce qu’il fera à partir de maintenant, mais du travail supplémentaire sera ajouté à son travail de garde de Luke. Alors que le jeune Skywalker a été confié à ses oncles, la petite Leia a été adoptée par la famille Organa.

Star Wars : Obi-Wan Kenobi a récemment partagé sa première affiche, ainsi que la date de sortie. Les fans de la saga devront patienter jusqu’au 25 mai pour profiter des six épisodes de cette mini-série. Entre les deux, tout semble indiquer que la deuxième saison de La Remesa Mala arrivera ce printemps, bien qu’il n’y ait toujours pas de date précise.

source | Faire la guerre des étoiles