Baldur’s Gate 3 ne sera pas en accès anticipé avant 2023

Lorsque Larian Studios a déclaré que Baldur’s Gate 3 arriverait sur le marché en 2022 « espérons-le », il l’a dit en connaissance de cause. Le retour tant attendu de la saga BioWare est désormais entre les mains des créateurs de Divinity 2, un studio spécialisé dans les jeux de rôle qui façonne lentement et avec de bonnes paroles ce troisième opus. Dans un communiqué, le fondateur et réalisateur du jeu vidéo, Swen Vincke, a confirmé que le titre ne sortira pas de sa période d’accès anticipé avant 2023.

« Notre objectif interne pour le lancement est la qualité à l’avance. D’énormes progrès de qualité ont été réalisés au cours de l’année écoulée en accès anticipé, mais nous savons que de nombreux joueurs attendent une date précise. Cette date viendra lorsque nous serons le plus près d’atteindre notre objectif, même si pour le moment nous nous attendons à ce que Baldur’s Gate 3 quitte l’accès anticipé en 2023.

Une autre année de développement

Dans une interview accordée à Eurogamer, le créatif a réfléchi à tout cela. « Nous pensons que nous sommes dans la dernière année de développement. Nous pensons que nous avons une année entière de développement devant nous, il est donc peu probable qu’il sorte cette année. Mais nous sommes dans la dernière ligne droite, nous voyons donc la lumière au bout du tunnel. Nous avons un plan très précis.

Suite aux mouvements les plus récents sous la forme d’acquisitions majeures, telles que Activision Blizzard par Microsoft ou Bungie par PlayStation, Vincke a précisé que Larian n’est pas actuellement à vendre. « Intello. À ce moment, nous continuerons avec le nôtre. Nous avons beaucoup de plans, beaucoup de choses sur lesquelles nous travaillons qui seront annoncées à un autre moment. Pour l’instant vous ne verrez pas de mouvement dans cette direction. Ils ne produiront pas non plus de NFT: « Ce n’est pas une option, nous n’allons pas le faire. »

Baldur’s Gate 3 peut être joué en accès anticipé sur PC (Steam) et Google Stadia.

source | Boulon de jeu