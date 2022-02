Scalebound : Hideki Kamiya est « totalement sérieux » à propos de sa résurrection

Que l’annulation de Scalebound ait été douloureuse se voit dans chacune des déclarations de son créateur, Hideki Kamiya, mais aussi dans les commentaires de la communauté. Des années ont passé depuis que Microsoft a décidé d’arrêter son développement sur Xbox One, et nombreux sont ceux qui s’en souviennent encore. Kamiya lui-même a récemment déclaré qu’il voulait parler avec ceux de Redmond afin de reprendre le projet, un commentaire qu’il a dit « tout à fait au sérieux ».

Cela a été assuré dans une interview avec VGC, dans laquelle ils l’ont interrogé sur cette question, qui est ressortie de quelques mots prononcés lors d’une réunion avec IGN Japon. « Je pense que c’est vraiment bizarre parce que, pour être honnête, j’ai participé à de nombreuses interviews depuis la fin du projet et je pense avoir dit à plusieurs reprises que j’aimerais qu’il revienne. »

Selon vos propos, en tant que créatif, vous souhaitez terminer le développement. « J’ai entendu des fans dire qu’ils aimeraient jouer », alors j’aimerais leur offrir cette chance. Il ajoute : « C’est quelque chose que je pense dire ou essayer de dire depuis des années. Je l’ai commenté dans des interviews précédentes et je n’ai pas reçu de réactions, mais maintenant je les ai enfin reçues et je suis heureux. Mais non, ce n’est pas une blague. Je suis totalement sérieux. »

À propos d’éventuelles discussions avec Microsoft

PlatinumGames est-il en pourparlers avec Microsoft pour un retour de Scalebound ? « Je ne peux rien confirmer ni nier, mais nous pourrions parler à Microsoft. Nous pouvons également parler à Nintendo, Sony, Capcom, Konami ou n’importe qui », a reconnu Kamiya.

Le développeur japonais a également rappelé que Platinum a grandi au fil des années. « En tant qu’entreprise, nous avons progressivement grandi et acquis de l’expérience en termes de technologie » et de nombre de travailleurs. « Au moment où nous concevions Scalebound, il y avait beaucoup de choses que nous ne pouvions pas offrir, donc c’était difficile pour moi. C’était dur d’échouer comme ça. » Lorsque le projet a été annulé, il a réfléchi et a pensé qu’il devait réessayer.

« Le temps a passé, les choses ont changé et maintenant c’est différent. J’ai eu le temps de réfléchir et oui, je veux refaire Scalebound. Voilà ce que je ressens.

Scalebound était un jeu d’action hack’n slash dans lequel nous interagissions avec un énorme dragon.

source | VGC