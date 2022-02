Mise à jour 12.4 de League of Legends ; changements et nouvelles dans les champions, les objets et plus

Nous avons déjà la nouvelle version 12.4 disponible dans League of Legends, qui arrive pour accueillir Renata Glasc en plus d’apporter des changements aux objets, aux champions et plus encore. Ci-dessous, nous vous dirons tout en détail, en plus de rappeler qu’un patch avec le même numéro arrive également à TFT et que Vi, avec un skin basé sur Arcane, est disponible dans Fortnite en tant que skin.

Changements apportés aux champions de League of Legends

Aatrox : dégâts supplémentaires des coups parfaits du A augmentés de 150 % ⇒ 160 %

Amumu : réduction des dégâts de base du E augmentée de 2/4/6/8/10 (+3 % d’armure supplémentaire) (+3 % de résistance magique supplémentaire) ⇒ 5/7/9/11/13 ( +3 % d’armure supplémentaire) ( +3 % de résistance magique supplémentaire).

Ashe : augmente la vitesse de la flèche R de 1600 ⇒ 1500 (+200 par seconde de déplacement), jusqu’à 2100.

Blitzcrank : régénération de base des PV réduite de 8,5 ⇒ ​​7,5.

Dr. World : Diminue la croissance AD ​​de 4,2 ⇒ 3,5 / 61-132,4 (niveaux 1-18) ⇒ 61-120,5 (niveaux 1-18). Le temps de recharge du R ne diminue plus au niveau 110/100/90 secondes ⇒ 110 secondes à tous les rangs

Illaoi : augmente la vitesse d’attaque de base de 0,571 ⇒ 0,625. Ratio de dégâts du Z augmenté de 3/3,5/4/4,5/5% (+2% tous les 100 AD) des PV maximum de la cible ⇒ 3/3,5/4/4,5 /5% (+4% tous les 100 AD) du maximum de la cible santé.

Kalista : augmente l’armure de base de 21 ⇒ 24.

Lucian : coût en mana du A réduit de 50/60/70/80/90 ⇒ 48/56/64/72/80

Nami : modifications des dégâts de base du E à l’impact annulées 20/35/50/65/80 (+20 % AP) ⇒ 25/40/55/70/85 (+20 % AP)

Neeko : hitbox plus petite désormais 80 ⇒ 65. Dégâts de base bonus du Q sur bloom augmentés de 40/60/80/100/120 (+20 % AP) ⇒ 40/65/90/115/140 (+20 % AP). Temps de recharge du Z réduit de 20/19/18/17/16 secondes ⇒ 16/15/14/13/12 secondes

Nunu et Willump : croissance de la santé réduite de 82 ⇒ 76 et santé au niveau 18 : 1934 ⇒ 1832. Dégâts de base du A et soins des champions réduits de 60/88/116/144/172 (+72 % des PA) (+8 % de bonus). PV) ⇒ 45/66/87/108/129 (+54% AP) (+6% PV bonus)

Qiyana : mise à l’échelle AD passive réduite 15-83 (lvl 1-18) (+55 % bonus AD) (+30 % AP) ⇒ 15-83 (lvl 1-18) (+45 % bonus AD) bonus AD) (+ 30% PA).

Rumble : augmente l’armure de base de 31 ⇒ 36.

Sett : augmente la croissance des PV de 93 ⇒ 100.

Veigar : armure de base réduite de 23 ⇒ 21. Croissance de l’armure augmentée de 3,75 ⇒ 4,0. Temps de recharge du E augmenté en début de partie 18/16,5/15/13,5/12 secondes ⇒ 20/18/16/14/12 secondes

Xayah – Augmente les dégâts amplifiés de base en fonction des chances de coup critique E. Inflige 0,5% ⇒ 0,75% de dégâts supplémentaires par 1% de chance de coup critique.

Zeri : les dégâts de base et le ratio AP des attaques de base non chargées sont réduits. Augmente l’amplification des dégâts contre les ennemis à faible santé. Le ralentissement et la durée des attaques de base chargées ont été réduits. Les dégâts de base du A ont été réduits, mais se multiplient désormais également sur les coups critiques. Augmente le taux de conversion de la vitesse d’attaque excessive en AD. W lent diminué en début de partie. Le temps de recharge a augmenté en début de partie, mais diminue désormais avec le niveau de compétence. Le temps de recharge du E a été réduit. La vitesse d’attaque bonus du R ne dépend plus du rang.

Modifications apportées aux objets de League of Legends

Perle de rajeunissement : COÛT TOTAL 150 PO ⇒ 300 PO RÉGÉNÉRATION DE BASE DES PV +50% ⇒ +100% RATIO DE VENTE 70 % (se vend pour 105 pièces d’or) ⇒ 40 % (se vend pour 120 pièces d’or)

Brassard cristallin : COÛT TOTAL 650 PO ⇒ 800 PO RÉGÉNÉRATION DE BASE DES PV +50% ⇒ +100%

Knight’s Vow COUT TOTAL 700 PO ⇒ 400 PO (coût total inchangé) RÉGÉNÉRATION DE BASE DES PV +150% ⇒ +200%

Armure Warmog : COÛT TOTAL 650 PO ⇒ 500 PO (le coût total ne change pas)

Changements ARAM de League of Legends :

Buffs de champions

CAMILLE +5 % de dégâts infligés, -5 % de dégâts subis ⇒ +5 % de dégâts infligés, -5 % de dégâts subis, +20 % de puissance de bouclier

DARIUS -5 % de dégâts subis ⇒ -5 % de dégâts subis, +20 % de soins

GAREN -5 % de dégâts subis.

HECARIM +10% de dégâts infligés, -10% de dégâts subis ⇒ +10% de dégâts infligés, -10% de dégâts subis, +20% de soins

JARVAN IV -5% de dégâts subis ⇒ +5% de dégâts infligés, -5% de dégâts subis

LEE SIN +8 % de dégâts infligés, -10 % de dégâts subis ⇒ +10 % de dégâts infligés, -10 % de dégâts subis, +20 % de soins, +20 % de boucliers

NOCTURNE +10 % de dégâts infligés, -10 % de dégâts subis ⇒ +10 % de dégâts infligés, -10 % de dégâts subis, +20 % de soins

OLAF -5 % de dégâts subis ⇒ +5 % de dégâts infligés, -5 % de dégâts subis, +20 % de soins

REK’SAI +10 % de dégâts infligés, -15 % de dégâts subis ⇒ +10 % de dégâts infligés, -15 % de dégâts subis, +20 % de soins

RIVEN +5 % de dégâts infligés, -5 % de dégâts subis, +20 % de boucliers ⇒ +5 % de dégâts infligés, -8 % de dégâts subis, +20 % de boucliers

RYZE +8 % de dégâts infligés, -10 % de dégâts subis ⇒ +10 % de dégâts infligés, -10 % de dégâts subis

TALON +5 % de dégâts infligés, -8 % de dégâts subis ⇒ +10 % de dégâts infligés, -8 % de dégâts subis

ZERI -5 % de dégâts subis.

Débuffs de champion

ALISTAR -5 % de dégâts infligés, +5 % de dégâts subis, -10 % de soins ⇒ -5 % de dégâts infligés, +10 % de dégâts subis, -20 % de soins

ASHE -15 % de dégâts infligés + 5 % de dégâts subis ⇒ -15 % de dégâts infligés + 10 % de dégâts subis

LILLIA -5 % de dégâts infligés.

MAOKAI -15 % de dégâts infligés, +10 % de dégâts subis, -20 % de soins ⇒ -15 % de dégâts infligés, +10 % de dégâts subis, -40 % de soins

MISS FORTUNE -8% de dégâts infligés +8% de dégâts subis ⇒ -10% de dégâts infligés +10% de dégâts subis

SÉRAPHINE -15 % de dégâts infligés, +15 % de dégâts subis, -20 % de soins, -20 % de boucliers ⇒ -15 % de dégâts infligés, +15 % de dégâts subis, -40 % de soins, -40 % de boucliers.

SONA -15 % de dégâts infligés, +15 % de dégâts subis, -20 % de soins, -20 % de boucliers ⇒ -15 % de dégâts infligés, +15 % de dégâts subis, -40 % de soins, -40 % de boucliers.

TAHM KENCH +5 % de dégâts infligés, -10 % de dégâts subis ⇒ 0 % de dégâts infligés, -5 % de dégâts subis

VEL’KOZ -5 % de dégâts infligés ⇒ -5 % de dégâts infligés, +5 % de dégâts subis

ZIGGS -20 % de dégâts infligés + 18 % de dégâts subis ⇒ -20 % de dégâts infligés + 20 % de dégâts subis

Corrections de bugs et changements de qualité

Correction d’un bug où les champions pouvaient lancer des sorts d’invocateur tout en voyageant à travers des portails hextech (y compris Smite).

Correction d’un bug où Ahri’s Passive – Essence Steal pouvait gagner de l’essence à partir de clones de champions.

Correction d’un bug où Janna obtenait à tort la puissance du bouclier et le buff de guérison de son passif E – Eye of the Storm lorsqu’elle ralentissait ou renversait des champions ennemis, même sans avoir encore appris la capacité.

Correction d’un bug où le R – Ombre de l’aube de Senna changeait de direction s’il était lancé en survolant l’icône du champion de Senna dans le hub.

Correction d’un bug où vous subissiez parfois encore une partie des dégâts cumulés d’Ignorer la douleur de Danse macabre même après avoir activé le défi sur un champion tué.

Correction d’un bug où la Maid of the Mist de Yorick restait coincée à l’intérieur des structures en marchant près d’elles. La Dame va maintenant devenir fantomatique et se déplacer à travers les structures et les unités comme un vrai fantôme.

Correction des info-bulles des compétences de Kai’Sa et des barres de progression de l’évolution de l’arme vivante sur son passif – Seconde skin. Ils tiennent désormais correctement compte de leurs dégâts d’attaque supplémentaires et de leur vitesse d’attaque.

Correction d’un bug où si Zed lançait Z – Ombre vivante, puis le lançait à nouveau alors que A – Razor Shuriken était dans les airs, les deux shurikens étaient lancés depuis la nouvelle position de Zed (au lieu d’un shuriken depuis chaque emplacement).

Correction d’un bug à cause duquel Gangplank recevait une pile de Tear of the Goddess lors du lancement de E – Powder Keg.

Correction d’un bug où si Tahm Kench appliquait trois piles de son Passif – Palais particulier à un champion ennemi, il pouvait parfois encore utiliser R – Dévoration contre lui après l’expiration des piles s’il utilisait certains objets actifs.

L’icône de capacité Z – Voleur de sorts de Zoe affichera désormais la valeur de dégâts correcte pour un Châtiment volé.

Correction d’un bug visuel où la barre d’incantation d’Aphelios ne s’animait pas correctement lors de l’activation de W – Phase.

Correction d’un bug où les joueurs recevaient une notification incorrecte s’ils essayaient de changer de salle dans la file d’attente.

Nous avons mis à jour les effets sonores qui jouent lors de la création d’une salle de match.

Amélioration de la clarté du W – Spectromarine Dive SFX de Pyke PsyOps jouant pour les ennemis à faible santé (en dessous du seuil d’incantation de son ultime).

PROJET : Les effets sonores des coups critiques de Jinx ont été mis à jour.

Complètement mis à jour le debuff VFX sur les ennemis touchés par le E – Charme d’Ahri.

Les infobulles de téléportation et de téléportation déchaînée ont été corrigées pour afficher désormais des temps de recharge précis.

Nous avons corrigé les informations affichées dans la description du tableau des scores pour l’amélioration de l’âme du dragon.

Les infobulles pour Watchful Guardian Stone et Watchful Sightstone ont été corrigées pour afficher désormais le nombre correct de Gardiens actuellement placés.

Nous avons mis à jour les infobulles pour Smite dans la sélection des champions et la Collection.

Source : RiotGames