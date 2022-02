Elden Ring aura un cross-play, mais pas entre toutes les plateformes

Compte à rebours pour la première mondiale d’Elden Ring. Ce qui est devenu l’un des jeux vidéo les plus attendus de la décennie est en train de finaliser les détails concernant le cross-play (ce que nous appelons le cross-play) sur consoles ; quelles sont les conditions et les restrictions concernant les options multijoueurs. Bandai Namco a clarifié tous les doutes existants à l’occasion du test de réseau de l’année dernière, que nous allons vous transférer ci-dessous.

Comment le cross-play fonctionnera dans Elden Ring

Bandai Namco a rendu compte du fonctionnement du cross-play dans Elden Ring, en précisant, tout d’abord, qu’il existera : il sera possible de profiter du cross-play entre plateformes d’une même famille. Cependant, il ne sera pas possible de faire correspondre des joueurs d’autres plateformes. Essentiellement : les joueurs PlayStation ne communiqueront qu’avec les utilisateurs PS4 et/ou PS5 ; sur Xbox, uniquement entre Xbox One et/ou Xbox Series. Le PC ne sera mis à l’écart qu’avec les joueurs de la version ordinateur.

Joueurs Elden Ring sur PlayStation : vous ne pourrez jouer qu’avec des utilisateurs PS4 et/ou PlayStation 5.

Joueurs Elden Ring sur Xbox : vous ne pourrez jouer qu’avec des utilisateurs Xbox One et/ou Xbox Series.

Joueurs Elden Ring sur PC : vous n’aurez pas de mode multijoueur partagé avec les utilisateurs de PS4, PS5, Xbox One ou Xbox Series ; uniquement avec des lecteurs informatiques.

Le monde ouvert est bien plus qu’il n’y paraît.

Comment fonctionnera le mode multijoueur d’Elden Ring ?

À ce stade, de nombreux joueurs se demandent peut-être à quoi ressemblera le mode multijoueur d’Elden Ring. La vérité est que ce sera de différentes manières, plus ou moins directes ; plus ou moins coopératif. D’une part, le mode coopératif permettra jusqu’à quatre joueurs de participer en même temps pour parcourir le monde et découvrir des secrets seul ou en compagnie.

Une autre option multijoueur viendra de la main d’un système d’appel : on dessinera un signe au sol et un autre joueur pourra venir nous proposer son aide à certains moments. Pour cela, il sera nécessaire d’avoir le soi-disant Furlcalling Finger Remedy.

Elden Ring, date de sortie et impressions : on y a déjà joué

Elden Ring sera mis en vente le 25 février prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC. De FreeGameTips, nous avons déjà joué quelques heures dans les Terres du Milieu. Dans ce lien, nous vous disons ce que nous en avons pensé.

source | bandai namco