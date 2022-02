Genshin Impact : Tout sur la version 2.5 « Quand les cerisiers fleurissent »

La nouvelle version tant attendue 2.5 « Quand les cerisiers fleurissent » est enfin disponible, qui arrive dans le jeu ce mercredi 16 février pour accueillir Yae Miko et apporter de nouvelles missions, événements, mini-jeux et plus encore. Ci-dessous nous vous disons tout ce qu’il contient, en plus de vous rappeler les codes de récompense gratuits disponibles durant ce mois de février. En parlant de protogems, rien qu’en mettant à jour le jeu avec ce nouveau patch, nous pouvons obtenir jusqu’à 600 gratuitement en compensation de la fermeture temporaire des serveurs.

Genshin Impact Version 2.5 – Nouveau personnage : Yae Miko

Pour commencer, le point fort de cette nouvelle version est l’arrivée de Yae Miko dans le jeu. La grande prêtresse du grand sanctuaire de Narukami et rédactrice en chef d’Editorial Yae atterrit avec les caractéristiques suivantes qui la distinguent :

Vision : Électro

Arme : Catalyseur

Capacité élémentaire: le fait passer rapidement devant un cerisier kitsune qui fait pleuvoir par intermittence des éclairs sur les ennemis proches, infligeant des dégâts électriques. S’il y a d’autres cerisiers Kitsune à proximité, ils monteront de niveau, augmentant les dégâts qu’ils infligent. Seuls 3 cerisiers kitsune peuvent exister en même temps et leur niveau maximum initial est le niveau 3.

Capacité ultime : Technique secrète suprême : Incarnation céleste des kitsune » fait pleuvoir des éclairs qui infligent des dégâts électriques dans la zone. Lorsqu’ils sont utilisés, tous les cerisiers kitsune à proximité sont détruits pour se transformer en éclairs de kitsune céleste qui infligent des dégâts électriques dans la zone. Foudre de Heavenly Kitsune tombera pour chaque Kitsune Cherry Tree détruit de cette manière.

nouvelles armes

Kagura Axiom (Catalyst) 5 étoiles : Une cloche divine bénie par la grande prêtresse et utilisée dans les spectacles de danse kagura. D’elle émane le parfum de la Cerise Sacrée. Lorsque vous utilisez la compétence élémentaire, vous obtenez l’effet « danse kagura », qui augmente les dégâts de la compétence élémentaire du personnage qui équipe cette arme. Cet effet dure 16 sec et peut se cumuler jusqu’à 3 fois. À 3 charges, ledit personnage gagne un bonus à tous les types de dégâts élémentaires.

Eye of the Oath (Catalyseur) 4 étoiles : Un trésor du royaume Byakuya conservé dans le Dainichi Mikoshi. Après l’arrivée du dieu serpent, il a été utilisé à Enkanomiya comme témoin de grands serments et souhaits. Après avoir utilisé la compétence élémentaire, la recharge d’énergie est augmentée pendant 10 secondes. Pendant l’événement « Rituel d’entrée des trois mondes », explorez Enkanomiya, qui est engloutie dans une grande obscurité. Améliorez la boîte d’harmonisation à un certain niveau et vous obtiendrez Eye of the Oath (Catalyst) et son matériel de raffinage en récompense.

Nouvel évènement

Événement rituel d’entrée dans les trois mondes : participez à l’événement pour obtenir l’arme exclusive Eye of the Oath (catalyseur). Pendant l’événement, explorez Enkanomiya, qui est dans l’obscurité profonde. Améliorez la boîte d’harmonisation à un certain niveau et vous obtiendrez Eye of the Oath (Catalyst), son matériau de raffinage et Crown of Wisdom, entre autres récompenses. Terminez les quêtes d’exploration de l’événement pour obtenir des Protogems et des matériaux d’ascension d’armes, entre autres récompenses.

Durée : du 17/02/2022 10:00 jusqu’à la fin de la version 2.5.

Conditions de participation : avoir atteint le rang d’aventure 30 ou plus. Vous avez terminé la quête Archonte « Chapitre II, Acte II ». Vous avez terminé la quête mondiale « Le secret d’Erebo ».

Nouvelles histoires et quêtes légendaires

Quête légendaire du Shogun Raiden « Imperatrix Umbrosa, Acte II : Rêves éphémères »

Durée : Disponible en permanence après la sortie de la version 2.5.

Conditions de déverrouillage de la mission : avoir atteint le rang d’aventure 40 ou plus. Vous avez terminé la quête Archonte « Chapitre II, Acte III : Omniprésence sur les mortels ». Vous avez terminé la quête légendaire du Shogun Raiden « Imperatrix Umbrosa, Act I : Réflexions sur le mortel ».

Quête Légendaire de Yae Miko « Divina Vulpes, Acte I : La Grande Offrande de Narukami »

Durée : Disponible en permanence après la sortie de la version 2.5.

Conditions de déverrouillage de la mission : avoir atteint le rang d’aventure 40 ou plus. Vous avez terminé la quête légendaire du Shogun Raiden « Imperatrix Umbrosa, Acte II : Rêves fugaces ».

Nouveaux ennemis – Tout-Puissant Narukami de Catastrophe

La puissante marionnette qui agit au nom du Shogun Raiden pour faire face aux ennemis qui constituent une menace contre l’éternité. Au combat, elle absorbera continuellement le « destin sinistre » et, lorsqu’elle atteindra la charge maximale, elle entrera en mode « maîtresse de l’ombre ». Vous gagnerez une puissante résistance aux dégâts et augmenterez votre capacité d’attaque. De plus, pendant le mode « maîtresse de l’ombre », le personnage actuel perdra de temps en temps de l’énergie élémentaire. Ennemi situé sur l’île de Narukami.

Void Trooper – Porte-drapeau, Void Trooper – Rowbreaker, Void Trooper – Défenseur.

Un mystérieux soldat de l’ombre. Lorsqu’ils frappent un personnage protégé par un bouclier avec leurs attaques, ils consomment une certaine quantité de leur propre vie pour gagner certains bonus.

Autres contenus de la mise à jour 2.5

Nouvelles recettes : Restaurant Shimura d’Inazuma : Sangayaki, Udon. Spécialité de Yae Miko : Fortune Udon.

Nouvelles cartes : Célébration – Ivresse : Obtenues lors de l’événement « Heavy Dreams ». Yae Miko – Dream Kitsune : Récompense pour avoir atteint le Niv. 10 Amitié avec Yae Miko. « PB – Awakening » : Obtenu en récompense avec le PB.

Nouveaux succès dans « Merveilles du monde ».

Nouvelles décorations : dispositif de divertissement :

Bon rithme. Un mécanisme soigneusement conçu par Gordi qui combine une plaque d’activation avec deux zones de ballon. En interagissant avec une plaque d’activation, vous pouvez activer un jeu de tir ou consulter l’historique des coups. Une fois le jeu commencé, les ballons qui doivent être détruits apparaîtront dans les deux zones. En associant cette combinaison de mécanismes aux décorations Tea Relaxer, le jeu classique du festival Windflower « Target Shooting » peut être simulé.

Cabochon dimensionnel : Mid-Flight : Une roche dimensionnelle qui peut s’élever. Son noyau est fabriqué à partir de la plaustrite spéciale de Liyue, une pierre solide et fine, qui a été convenablement taillée et sculptée pour créer une élégante plate-forme relevable. En montant sur la plate-forme, vous pouvez facilement monter au fur et à mesure qu’elle monte. Si la plate-forme est restée vide pendant un certain temps, elle reviendra automatiquement à son emplacement.

Nouvelle créature : papillon corail. Il peut être capturé lors de l’événement « Rituel d’entrée des trois mondes ». (Dans les versions ultérieures, il sera échangeable avec l’esprit de marche de la théière, alors faites attention !)

Les conseils du vagabond ont été ajoutés aux objets échangeables hebdomadaires dans le Teteshop.

Ajout de l’amplitude de mouvement et des paramètres audio dans Paramètres > Audio.

De nouvelles icônes ont été ajoutées pour filtrer les artefacts.

Ajout de la fonction d’ajout automatique d’armes au système de destruction d’objets.

Ajout de quelques astuces pour le chargement des écrans.

Spirale abyssale : les lignes telluriques anormales au 11e étage ont été ajustées comme suit : tous les membres de l’équipe bénéficient d’un bonus de 60 % de dégâts électro. Tous les membres de l’équipe reçoivent un bonus de guérison de 30 %. Les lignes telluriques anormales au 12e étage ont été ajustées comme suit : À cet étage, le flux des lignes telluriques est normal. Mise à jour de la formation des ennemis aux 11e et 12e étages de la spirale abyssale. À partir de la première mise à jour de Blessing of the Nethermoon après la sortie de la version 2.5, il y aura 2 phases :

Phase 1 Luminous Moon : lorsqu’un ennemi subit des dégâts d’Electro Charged, son Electro RES est réduit de 10 %. Cet effet dure 10 secondes et peut être cumulé jusqu’à 4 fois. La durée de chaque accumulation est calculée indépendamment. Cet effet ne peut être appliqué qu’une seule fois sur un ennemi toutes les 1,2s.

Phase 2 Godcaller Moon : lorsque le personnage actuel touche des ennemis avec une attaque normale, chargée ou vers le bas, avec une compétence élémentaire ou une compétence ultime, tout en étant affecté par l’élément Electro, une onde de choc est émise à l’emplacement de la cible. inflige des dégâts réels. Une seule onde de choc peut être émise de cette manière toutes les 0,2 s.

Les heures de réinitialisation de la Spirale des Abysses et de la Bénédiction de la Lune du Néant n’ont pas changé, se produisant respectivement le premier et le seizième jour de chaque mois. La mise à jour susmentionnée de Spiral of the Abyss sera effective à partir du 2 mars à 04h00 (heure du serveur).

Ajustements et optimisations – Système

Optimisation de la liste des forges d’armes, son ordre est par type d’arme. Optimisation du message de l’interface utilisateur pour déverrouiller de nouveaux livres dans les archives. Il est désormais possible de faire défiler l’onglet des artefacts de personnage à l’aide de la manette. Filtre d’artefact et ordre de filtrage optimisés. Optimisation de la fonction de filtrage dans l’interface des artefacts de personnage : jusqu’à 2 affixes peuvent être sélectionnés pour le filtrage. Optimisation de l’affichage de l’interface utilisateur de la fenêtre contextuelle lors de la réapparition de la résine originale : lorsque le nombre maximal de fois où la résine originale peut être régénérée est atteint, le bouton d’échange deviendra gris (masqué pour les utilisateurs du contrôleur). Optimisation de la gamme d’effets spéciaux lorsque certains ennemis sont vaincus pour optimiser les performances. Optimisation des guides de certaines quêtes pour réduire la difficulté de l’aventure : Le niveau pour accepter la quête mondiale « Quand la piste se refroidit » a été ajusté. Après ajustement, la quête peut être acceptée au rang d’aventure 22 ou supérieur.

Si avant la mise à jour 2.5, un voyageur avec un rang d’aventure inférieur à 22 a atteint l’objectif « Parler à Katheryne », la quête disparaîtra du menu des quêtes une fois la mise à jour terminée et pourra être acceptée à nouveau après avoir atteint la quête. .

Si l’objectif « Parler à Iris » est atteint ou avancé, la quête ne sera pas affectée par la mise à jour.

l’audio

Ajout d’une option pour modifier la plage dynamique audio dans Paramètres > Audio > Autres paramètres. Ajout d’une option pour basculer entre le son stéréo ou surround dans Paramètres > Audio > Autres paramètres. Pour bénéficier d’effets sonores stéréo ou surround, la compatibilité avec les appareils correspondants est requise. Sons ambiants optimisés et quelques effets sonores. Fréquence d’activation vocale optimisée pour certains personnages. Optimisation des voix japonaises et coréennes de certains personnages et de certaines missions. Dub Oz modifié en chinois. Les lignes correspondantes ont été remplacées.

Autres

L’apparence des PNJ Jean, Amber, Rosaria et Mona sera conforme au style des tenues alternatives de la version 2.5 et des quêtes des versions précédentes. Suppression des cinématiques des événements précédents pour optimiser la taille du client. À partir de la version 2.5, le nouveau débit binaire des cinématiques mobiles sera fixé à 25 000 kbps pour optimiser la taille du client. Ajustement de la hauteur du disque des niveaux 1 à 8 dans la Spirale des Abysses. Ajout de nouvelles limites de mouvement du curseur avec le contrôleur dans l’interface d’édition Relax Kettle. Optimisation du texte des descriptions des ensembles collectés dans la Relax Kettle. Optimisation de certaines animations dans l’interface « Personnages – Armes » des personnages Ninguang, « l’Eclipse Star » (Geo) et Lisa, « la Rose Sorcière » (Electro). Nouveau dialogue avec le PNJ Inagi Hotomi dans la zone du grand sanctuaire Narukami de la région de l’île de Narukami : Après le dialogue, les voyageurs qui terminent la quête mondiale « Purification du cerisier sacré » recevront un masque en guise de décoration. Après la version 2.5, le point rouge pour les annonces ne s’affichera que sur le bouton Annonces et non sur le menu Paimon dans le coin supérieur gauche de l’écran.

