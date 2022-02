Cyberpunk 2077 sort une démo gratuite sur PS5 et Xbox Series : date, conditions et durée

CD Project RED a annoncé ce mardi la mise à jour tant attendue de nouvelle génération pour Cyberpunk 2077 sur les consoles PlayStation 5 et Xbox Series. La soi-disant version 1.5 est là et elle est totalement gratuite pour les joueurs PS4 et Xbox One ; plus tard, il fera de même sur PC et Google Stadia. Cependant, pour ceux qui ont des doutes quant à l’opportunité d’entreprendre ou non le projet ambitieux dans ce qui est apparemment sa version « définitive », une version d’essai gratuite pour la nouvelle génération est maintenant disponible. On vous dit tout ci-dessous.

Comment télécharger et ce qui est inclus dans la démo Cyberpunk 2077 sur PS5 et Xbox Series

La démo gratuite de Cyberpunk 2077 est désormais disponible en téléchargement via le portail numérique pour les consoles Xbox et PlayStation ; c’est-à-dire Xbox Store et PS Store. Ici, nous vous laissons les liens de téléchargement, auxquels vous pouvez accéder depuis la console elle-même en recherchant le nom du jeu ou depuis un navigateur Web. L’une des options d’achat est la version d’essai/démo, qui comme vous pouvez le voir est totalement gratuite, bien qu’elle ait des restrictions que nous détaillerons plus tard.

Téléchargez la démo gratuite de Cyberpunk 2077 pour PS5 sur PS Store

Téléchargez la démo gratuite de Cyberpunk 2077 pour Xbox Series sur Xbox Store

Restrictions, durée et autres aspects à connaître sur la démo Cyberpunk 2077

Sous forme de résumé, nous vous laissons tous les points clés de la démo gratuite de Cyberpunk 2077 qui résume CD Projekt RED dans le portail d’assistance du site officiel.

On peut jouer pendant 5 heures ; une fois ce temps écoulé, il sera possible de continuer à jouer si nous achetons le jeu.

L’essai gratuit pour la prochaine génération de Cyberpunk 2077 sera disponible pendant 30 jours. Jusqu’au 15 mars 2022 à 17h00 CET.

Quelle est la raison de cette limitation ? Nous citons textuellement : « A notre avis, 30 jours suffisent pour générer des avis, des analyses et des débats pour tous ceux qui s’intéressent à Cyberpunk 2077 pour les consoles de nouvelle génération après la période de lancement de cette version du jeu ».

Pendant les cinq heures de la période d’essai, il n’y a aucune restriction : c’est la version complète.

Si vous décidez d’acheter le jeu après avoir commencé l’essai, vous conserverez toute votre progression sur la console sur laquelle vous avez commencé la démo ; sans aucun problème.

source | Cyberpunk 2077