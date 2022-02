Lost Ark annonce une nouvelle maintenance : date, délais et objectifs

Lost Ark effectuera une nouvelle période de maintenance de plusieurs heures dans la matinée d’aujourd’hui, mercredi 16 février 2022. Smilegate a signalé cette nouvelle pause temporaire des serveurs de jeu sur ses réseaux sociaux ; De cette façon, tant que le processus d’ajustement n’est pas terminé, il ne sera pas possible d’accéder au monde d’Arkesia. Nous passons en revue tous les détails, les délais et ce qui est recherché avec cette nouvelle maintenance.

À quelle heure la période de maintenance Lost Ark se termine-t-elle ?

Après le hotfix appliqué ce mardi 15 février, l’équipe de Lost Ark assure sur le réseau social Twitter avoir identifié un afflux d’instabilité et de problèmes de connexion dans la région Europe, où les serveurs de Lost Ark présentent davantage de problèmes, de saturation et d’incapacité à s’approvisionner. le grand nombre d’utilisateurs essayant de jouer. A ce propos, nous vous rappelons que Smilegate travaille à la création d’une nouvelle région permettant d’accueillir plus de joueurs en Europe.

Lost Ark mettra ses serveurs en maintenance à partir de 06h00 (CET) ce mercredi 16 février.

La durée de la maintenance des serveurs de jeu est d’environ deux heures.

Qu’advient-il des serveurs Lost Ark Europe ? files d’attente interminables

Dans la nuit de ce mardi, en raison de la longue période de maintenance qui a été effectuée pour corriger les bugs, appliquer des modifications basées sur les commentaires des joueurs et essayer de résoudre les problèmes avec Galatur, Lost Ark a publié une déclaration détaillée en tant que mise à jour sur les problèmes actuels de le titre.

Concernant les files d’attente dans la région EU Central de Lost Ark, l’équipe de développement s’excuse et assure qu’elle continue à travailler sur l’inauguration d’une nouvelle région européenne appelée EU West. Cependant, cette région n’a pas encore de date de sortie exacte.

« La grande popularité de Lost Ark a provoqué des files d’attente dans toutes les régions allant de quelques centaines à des centaines de milliers », commentent-ils dans le communiqué. « Notre équipe de serveurs a travaillé sans relâche avec Smilegate RPG en poussant les serveurs existants à la limite absolue de leur capacité tout en maintenant la stabilité et en ajoutant plus de serveurs à chaque région. »

Cependant, « nous ne pouvons pas ajouter plus de capacité aux régions en raison des limitations produites par l’architecture Lost Ark ». Bientôt, nous saurons quand la nouvelle région européenne, EU West, ouvrira ses portes.

