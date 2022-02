Nintendo annonce la fermeture définitive de l’eShop Nintendo 3DS et Wii U : date et détails

Nintendo of America a annoncé aux premières heures de ce mercredi l’arrêt de l’eShop Nintendo 3DS et Wii U à l’échelle mondiale. Après la fermeture des services des deux plateformes dans certains pays d’Amérique latine en avril 2020, la firme japonaise a pris la décision de fermer les services d’achat et d’échange de code dans les versions internationales de la boutique numérique de ses plateformes de dernière génération à la fin de mars 2023. Nous vous donnerons tous les détails et informations ci-dessous.

La fin de l’eShop de la Nintendo 3DS et de la Wii U, et maintenant ?

Prévu pour mars 2023, possesseurs de New Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS XL, New Nintendo 2DS XL, Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL, Nintendo 2DS, Wii U Deluxe et Wii U Basic (tous les modèles existants des deux familles de consoles) ne pourra pas effectuer d’achats dans le Nintendo eShop. Il ne sera pas non plus possible de télécharger du contenu gratuit, démos incluses (si c’est la première fois que nous les acquérons). Par ailleurs, à compter de la date de clôture, les services suivants cesseront leur activité :

À compter du 23 mai 2022, il ne sera plus possible d’utiliser des cartes de crédit pour ajouter des fonds à un compte dans le Nintendo eShop sur les consoles Wii U ou de la famille Nintendo 3DS.

À compter du 29 août 2022, il ne sera plus possible d’utiliser les cartes Nintendo eShop pour ajouter des fonds à un compte Nintendo eShop sur les consoles Wii U ou de la famille Nintendo 3DS. Cependant, il sera toujours possible d’utiliser les codes de téléchargement jusqu’à fin mars 2023.

Il ne sera pas possible de télécharger des démos gratuites.

Il ne sera pas possible d’effectuer des achats de jeux vidéo ou de contenus supplémentaires téléchargeables (DLC).

StreetPass Mii Plaza, Theme Shop et Nintendo Badge Arcade ne permettront plus l’achat de microtransactions.

New Nintendo 2DS XL, New Nintendo 3DS XL et Nintendo 2DS, respectivement.

Qu’adviendra-t-il du contenu déjà acheté sur 3DS et Wii U ?

et, il sera possible de continuer à télécharger des jeux, des démos et des DLC précédemment achetés sur Wii U et 3DS. Tout le contenu précédemment acheté sera toujours téléchargeable normalement après mars 2023. Également mises à jour.

« Même après la fin du mois de mars 2023, et dans un avenir prévisible, il sera toujours possible de retélécharger des jeux et des DLC, de recevoir des mises à jour logicielles et de profiter du jeu en ligne sur Wii U et la famille de consoles Nintendo 3DS. »

Cependant, les serveurs en ligne ne sont pas fermés : les jeux avec options en ligne resteront actifs jusqu’à nouvel ordre.

Qu’adviendra-t-il de l’argent sur mon compte d’identifiant Nintendo Network ?

Tous les utilisateurs disposant de fonds sur leur identifiant Nintendo Network (le nom officiel des transactions financières sur les consoles de la famille Nintendo 3DS et Wii U) peuvent migrer leurs fonds en associant leur NNID à leur compte Nintendo (le nom utilisé sur les consoles Nintendo 3DS et Wii famille de systèmes U). de consoles Nintendo Switch) à partir de fin mars 2023, date à laquelle les services des plateformes aujourd’hui protagonistes seront fermés.

Lorsqu’on lui demande pourquoi cette annonce est faite maintenant, en février 2022, Nintendo explique sur le site officiel : « Nous fournissons cet avis plus d’un an avant la fin des achats afin que les utilisateurs aient suffisamment de temps pour se préparer ».

Plus d’informations | Nintendo d’Amérique