Legacy of the Sith de Star Wars: The Old Republic maintenant disponible avec cette incroyable cinématique

Legacy of the Sith, la nouvelle extension tant attendue du célèbre MMORPG Star Wars : The Old Republic d’Electronic Arts et Bioware, célèbre sa disponibilité avec une cinématique incroyable que vous pouvez voir en tête de cette actualité et qui nous laisse avec plus de six minutes de séquences CGI pures de Star Wars. Cela a été partagé par les responsables, célébrant également le dixième anniversaire du lancement du titre original. Ne manquez pas cette nouvelle bande-annonce centrée sur l’histoire qui ressemble à une célébration de l’univers Star Wars.

Plus de six minutes de pur Star Wars

Ainsi, et à travers un court métrage d’animation complet intitulé Disorder, nous pouvons profiter d’une petite mais impressionnante introduction à la nouvelle aventure proposée par l’extension Legacy of the Sith, le tout par Bioware avec LucasFILm Games en collaboration avec Industrial Light & Magic (ILM) , la société d’effets numériques fondée par George Lucas. Et le résultat ne pourrait pas être plus écrasant, tant dans l’audiovisuel que dans l’intrigue qu’ils nous racontent.

De plus, et tout au long de cette année 2022, les responsables assurent qu’ils continueront à travailler pour apporter du nouveau contenu à Star Wars : The Old Republic – Legacy of the Sith à travers de nouvelles mises à jour et activités, y compris la fonctionnalité tant attendue Styles de combat, un nouveau outil qui permettra aux joueurs de personnaliser davantage leurs personnages, tant au niveau des armes que des compétences, permettant ainsi à chacun de trouver son avatar définitif dans Star Wars : The Old Republic.

Star Wars : The Old Republic est disponible en tant que jeu gratuit exclusivement pour PC, bien que l’abonnement donne accès à tout le contenu sans limitation. Legacy of the Sith, la nouvelle extension d’un MMORPG aussi populaire, est désormais disponible pour les joueurs réguliers du titre.

source | Electronic Arts