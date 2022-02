Kamigawa : Dynasty of Neon, le nouvel ensemble de cartes Magic The Gathering, maintenant disponible

Kamigawa : Dynasty of Neon, le nouveau set de cartes Magic : The Gathering, est désormais disponible avec un total de 302 cartes déjà en vente sur MTG Arena et en version physique le 18 février prochain. C’est ce qu’a annoncé Wizards of the Coast, présentant les principales caractéristiques de la collection ainsi qu’une bande-annonce cinématique que vous pouvez voir ci-dessous et qui nous présente son univers qui mêle tradition et modernité dans un monde futuriste de science-fiction.

Tradition dans un monde futuriste

« Dans une ville de gratte-ciels imposants et de cerisiers en fleurs vibrants, le cyber ninja Kaito Shizuki recherche l’empereur disparu de Kamigawa. Avec le retour des Planeswalkers Tamiyo et La Errante à ses côtés, Kaito doit voyager à travers Neon Undercity pour enquêter sur un mystère qui menace le monde des esprits de Kamigawa et le délicat équilibre entre l’âme et la machine. » peut-on lire dans sa description officielle comme un terrain.

À tel point que l’histoire de cette nouvelle collection nous emmène 1 200 ans après les événements originaux de Kamigawa, fusionnant des mécanismes classiques avec des capacités inédites. Comme Reconfigure, un nouveau système qui donne aux créatures la possibilité de s’équiper d’autres créatures et de leur donner de nouveaux bonus. Les cartes recto-verso reviennent et sont essentielles pour inverser le cours de la bataille, les sagas se transformant en créatures d’enchantement pour donner aux joueurs des capacités uniques supplémentaires.

Pour sa part, Channel revient également dans Dynasty of Neon, permettant aux joueurs de se défausser d’une carte avec la possibilité d’obtenir un effet temporaire. Enfin, le Ninjutsu permet aux créatures ninja de contourner les défenses de l’adversaire : les cartes avec Ninjutsu peuvent être mises en jeu tout en attaquant, renvoyant une créature non bloquée dans la main de son propriétaire.

Parallèlement aux nouveaux mécanismes, les créatures légendaires de Kamigawa reviennent une fois de plus, mettant en évidence les cinq esprits dragons légendaires qui sont au cœur du plan. Les créatures samouraïs et ninjas reviennent également avec de nouvelles itérations sympas à collectionner. De plus, et grâce à une collaboration spéciale avec de grands artistes japonais tels que Hara Tetsuo (Fist of the North Star), Yoji Shinkawa (Metal Gear Solid), et d’autres, Kamigawa : Dynasty of Neon parie sur des arts uniques avec une grande personnalité.

Kamigawa: Neon Dynasty sera disponible dans les boosters de draft réguliers, les boosters thématiques, les boosters collectors, les boosters d’édition, ainsi que le bundle Neon Dynasty et deux decks Commander.

source | Sorciers de la côte