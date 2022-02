Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir affecte la présence de Galadriel

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir met l’accent sur la figure de Galadriel, l’un des personnages pertinents du premier film de la trilogie originale, La Communauté de l’Anneau. Patrick McKay et JD Payne, principaux responsables du projet, partagent ce que l’on peut attendre de leur représentation dans la série.

Quel rôle joue Galadriel dans Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir ?

Galadriel est apparu dans la Communauté de l’Anneau joué par l’actrice Cate Blanchett. Dans la série Amazon, cependant, Morfydd Clark sera chargé de donner de la voix et du visage. McKay et Payne voulaient explorer son passé avant qu’elle ne devienne reine des elfes du royaume de Lothlorien.

Lors du début de la série, Galadriel devra faire face à ses fantômes intérieurs. Ses peurs et ses inquiétudes surgissent après avoir survécu aux attaques du dieu noir Morgoth et de son général, Sauron. Tous deux ont mis toute la Terre du Milieu sous contrôle et la jeune épéiste fait partie de ceux qui ont regardé la menace droit dans les yeux. En cours de route, il a perdu ses proches. Frères, amis… Maintenant, elle est plus seule qu’avant.

Mckay la décrit comme un personnage « plein de mauvaise boue et très vinaigré ». Lors de sa première apparition, elle est accompagnée d’une épée brisée en raison du nombre d’orcs qu’elle a tués. Au cours de la série, nous verrons sa transformation vers son image finale, celle d’un leader serein et sage.

De Collider, ils se souviennent des intentions de Tolkien à propos du personnage. Dans une carte écrite en 1973, l’auteur compare Galadriel à une Amazone guerrière dont le nom donne un sens à son apparence. En sindarin, la langue elfique, Galadriel signifie « jeune fille couronnée aux cheveux brillants ».

Rappelons que Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir sortira sur Prime Video le 2 septembre.

Source : Collisionneur