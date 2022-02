La version améliorée de Cyberpunk 2077 est désormais disponible pour PS5 et Xbox Series X|S

Cyberpunk 2077 confirme les rumeurs : la version next-gen est là. À partir de ce moment, vous pouvez le télécharger sur PS5 et Xbox Series X|S. La mise à jour intègre de nouvelles fonctionnalités importantes au niveau technique qui tireront parti du matériel des dernières consoles.

La mise à jour 1.5 introduit le ray tracing, la résolution cible 4K dynamique, des temps de chargement optimisés et d’autres améliorations techniques. Dans la version PS5, vous profiterez des fonctionnalités du DualSense, telles que les déclencheurs adaptatifs et le retour haptique. Pour le télécharger sur Xbox, vous devez vous rendre sur la même application que vous aviez jusqu’à présent. La méthode diffère sur PS4 : vous devez vous rendre sur le PS Store et sélectionner la version PS5, qui apparaîtra gratuite lorsque vous aurez inséré le disque ou si vous l’avez acheté dans la boutique numérique.

Nous vous rappelons que la mise à jour est gratuite pour tous ceux qui ont une copie du jeu sur PS4 ou Xbox One.Le patch comprend d’autres ajustements à l’expérience qui atteindront également le reste des versions. Nous parlons d’un changement complet de l’arbre de compétences, incluant de nouveaux avantages, entre autres éléments.

Cyberpunk 2077 dans la nouvelle génération

La promesse du studio polonais était claire : lancer la nouvelle version de Cyberpunk 2077 au cours du premier trimestre 2022. Bien qu’ils aient initialement prévu de le faire au cours de l’année écoulée, ils ont décidé de le retarder « sur la base des recommandations des équipes qui supervisent ». son développement ».

Dans sa grille de lancement, on peut également trouver un autre transfert vers la génération actuelle. The Witcher 3 : Wild Hunt se profile à l’horizon après plusieurs retards en même temps que Cyberpunk 2077. Geralt ira un peu plus loin : il est actuellement attendu dans le courant du deuxième trimestre 2022, qui couvre les mois d’avril, mai et juin.

Février attend d’autres nouvelles liées à Cyberpunk 2077. Le lancement du Steam Deck à partir du 28 de ce mois le place comme l’un des jeux les plus recherchés parmi ceux qui auront une unité. Nous n’aurons pas à attendre pour voir comment il fonctionne et ressemble. Un utilisateur a déjà partagé les résultats dans deux vidéos postées sur sa chaîne YouTube. En cliquant sur ce lien, vous pouvez les voir.

Rappelons que Cyberpunk 2077 est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Google Stadia.

Cela peut vous intéresser :

Source : CD Project Red