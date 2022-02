Elden Ring révèle sa configuration minimale et recommandée sur PC

Elden Ring dévoile sa configuration minimale et recommandée sur PC. From Software a prolongé sa révélation à près d’une semaine avant sa sortie. Désormais, les joueurs sur ordinateur sauront quelle équipe est demandée pour l’un des jeux les plus recherchés par la communauté sur Steam

Exigences d’Elden Ring pour PC

Minimes

Système d’exploitation : Windows 10

Processeur : Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 3 3300X

Mémoire : 12 Go de RAM

Graphiques : NVIDIA GeForce 1060 3 Go ou AMD Radeon RX 580 4 Go

DirectX : 12

Stockage : 60 Go

Carte son : toute compatible avec Windows

conseillé

Système d’exploitation : Windows 10 ou 11

Processeur : Intel Core i7-8700 ou AMD Ryzen 5 3600X

Mémoire : 16 Go de RAM

Graphiques : NVIDIA GeForce 1070 8 Go ou AMD Radeon RX Vega 56 8 Go

DirectX : 12

Stockage : 60 Go

Carte son : toute compatible avec Windows

Les exigences se distinguent par leur niveau minimum. Au moins 12 Go de RAM seront nécessaires pour fonctionner, ce qui est inhabituel dans les projets de l’entreprise. De l’étude, ils n’ont pas précisé l’objectif de framerate et de résolution auquel les deux listes aspirent.

Rappelons qu’Elden Ring sera mis en vente le 25 février prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Chez FreeGameTips, nous avons déjà pu passer les premières heures dans les Terres du Milieu. En cliquant sur ce lien, vous pouvez voir la dernière avancée avant l’analyse.

