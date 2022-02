Xenoblade Chronicles 3 présente ses six protagonistes

Officiellement annoncée lors du dernier Nintendo Direct, l’une des rumeurs les plus notoires vient enfin d’être confirmée. Xenoblade Chronicles 3 est une réalité et arrivera sur le marché cette année 2022. Le titre, développé par Monolith Soft, a laissé entendre quelques détails de son intrigue dans le communiqué de presse envoyé par ceux de Kyoto à la fin de l’événement, mais maintenant nous découvrons plus d’informations sur l’intrigue et ses personnages. Ils ont été publiés par le propre site Web de Nintendo.

Comme mentionné précédemment, le jeu propose un avenir partagé entre Xenoblade Chronicles et Xenoblade Chronicles 2, les deux titres précédents de la série. Ainsi, les joueurs se lanceront dans une aventure à travers Aionios, un lieu où deux puissances opposées s’affrontent :

La nation de Keeves a développé une technologie mécanique, de sorte que son armée s’appuie sur des véhicules de combat. Ils utilisent également de petites unités mobiles pilotées par des militaires. De l’autre côté du plateau se trouve la nation d’Agnus, qui maîtrise l’éther, une technologie basée sur la magie. Son armée est composée d’unités d’éther spécialisées, utilisant de petites armes mobiles autonomes.

Xenoblade Chroniques 3.

Voici les six personnages principaux

Xenoblade Chronicles 3 met en vedette six personnages différents des deux nations. Ci-dessous, nous proposons une description de chacun d’eux.

Noah – L’un des protagonistes de Xenoblade Chronicles 3. C’est un soldat de Keves, ainsi qu’un « Exme » qui pleure la mort de soldats sur le champ de bataille.

Lanz : Cet allié de Noah brandit une grande épée qui se double d’un bouclier.

Eunie : l'amie d'enfance de Noah et Lanz. Elle est très directe et ne mâche pas ses mots. Sa spécialité est de soigner les alliés au combat.

Mio : est l’autre protagoniste de l’histoire ; un soldat d’Agnus et aussi d’Eximio, tout comme Noé.

Taion : Stratège qui combat aux côtés de Mio. Il a une grande intelligence et perspicacité.

Sena : Ce soldat est un allié de Mio et Taion. Malgré sa petite taille, il est incroyablement fort.

Xenoblade Chronicles 3 sortira en septembre sur Nintendo Switch.

