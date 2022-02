Dynasty Warriors 9 Empires : où acheter le jeu, prix et éditions

Koei Tecmo vient de lancer le nouvel opus de sa saga star musou. Dynasty Warriors 9 Empires est désormais disponible à l’achat sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et Nintendo Switch. Le jeu a d’abord fait ses débuts sur PC et maintenant il est sur consoles. Développé par Omega Force, ce chapitre inédit propose aux joueurs des batailles et une stratégie bourrées d’action, où nous devons mener nos troupes à la victoire.

Toutes les versions d’aujourd’hui offrent aux utilisateurs différentes options et packs, avec plus ou moins d’extras. A noter que Dynasty Warriors 9 Empires dispose d’un season pass, qui garantira le contenu qui sera publié plus tard. De plus, le studio a publié une démo gratuite sur toutes les plateformes.

Toutes les éditions de Dynasty Warriors 9 Empires

Édition standard, numérique et physique (à partir de 59,99 euros)

Édition de luxe, numérique (114,99 euros)

inclut le jeu

6 gemmes

10 douaniers

3 scénarios supplémentaires

Abonnement de saison

4 autres unités militaires

Édition 20e anniversaire, physique (120 euros)

Cette édition peut être achetée exclusivement dans la boutique officielle Koei Tecmo. Il est livré avec les produits suivants :

inclut le jeu

Livre d’art du 20e anniversaire

94 cartes de personnages avec support

la bande originale

coffret de collection

L’édition du 20e anniversaire de Dynasty Warriors 9 Empires.

où acheter le jeu

Les versions numériques peuvent être achetées sur le PlayStation Store, le Microsoft Store et le Nintendo eShop. Le jeu est également disponible en format physique pour PS4/PS5 et Xbox et Nintendo Switch, dans les points de vente habituels. Voici quelques-unes des options parmi lesquelles vous pouvez choisir.