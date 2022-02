Gran Turismo 7, une ode à la collection automobile : tout ce qui nous attend

Gran Turismo 7 est juste au coin de la rue. La saga la plus emblématique du jeu vidéo de conduite revient avec une énergie renouvelée et deux objectifs principaux : le premier, collecter le meilleur des quatre premiers volets de la série, dont le mode Gran Turismo classique avec des licences, des concessionnaires, des dizaines de circuits, des centaines de voitures … avec un déploiement technologique de pointe. Le second, pour servir d’hommage à la culture du sport automobile ; un titre qui diffuse cette passion pour le simple fait de conduire, de collectionner et de contempler la beauté du moteur.

On vous dit pourquoi Gran Turismo 7 sera une déclaration d’affection pour la culture automobile.

Collectionner, quelque chose de plus que conduire. Les clés de Gran Turismo 7

Polyphony Digital a tout préparé pour faire de Gran Turismo 7 la GT la plus complète à ce jour. S’adressant à FreeGameTips, Kazunori Yamuachi, père de la saga, est clair sur son objectif : « Nous voulons exciter les gens avec le charme des voitures […] et leur faire prendre conscience du plaisir qu’il y a à conduire, à collectionner ou à régler ». Dit et fait.

Plus de 410 voitures de lancement distribuées dans différentes concessions et plus de 60 fabricants du monde entier. Nous aurons besoin de centaines d’heures pour tout terminer. De plus, PlayStation a promis qu’il y aura des mises à jour post-lancement avec plus de voitures et de pistes, donc Gran Turismo 7 sera vivant pour les années à venir.

Dès son lancement, Brand Central comptera plus de 300 nouvelles voitures, toutes neuves, de 2001 à nos jours ; les vingt dernières années de l’histoire automobile, avec des véhicules qui iront des plus citadins et abordables — ceux qui nous accompagneront lors de nos premières séances — à d’autres concessions conçues soit pour l’occasion, soit pour investir des sommes astronomiques dans des légendes des quatre roues . D’une Ferrari 250 GTO à la Pontiac Firebird en passant par la mythique Toyota 2000GT. Nous faisons un résumé :

· Brand Central : la toute nouvelle concession automobile des vingt dernières années, y compris la plus actuelle.

· Used Car Dealer : dédié aux voitures d’occasion ; il y en aura une centaine, avec différents types de moteurs et une usure évidente. Plus abordable, mais devra passer par « la carrosserie et la peinture ».

· Legendary Car Dealer : des voitures inoubliables d’il y a des décennies, emblèmes de constructeurs du monde entier avec des prix astronomiques, comme dans la vraie vie, car la valeur marchande de Gran Turismo 7 sera aussi réaliste que possible.

« La collection de voitures est un autre aspect fondamental de la culture automobile. Gran Turismo 7 propose des modèles de voitures de haute qualité, mais le jeu est également spécial pour sa grande variété de véhicules, y compris bon nombre des voitures les plus fascinantes de l’histoire de l’automobile », déclare Yamauchi dans une récente bande-annonce officielle dédiée à cette apparence, collection.

Et en parlant de concessionnaires, les amis de PlayStation Spain visitent trois incroyables collections de moteurs dans notre pays dans la vidéo suivante. Si vous êtes amateur de collection et de tuning automobile, vous ne pouvez pas manquer cette visite complète de ces trois collections : celle de Máxima Sant, journaliste automobile, et ses SLOTS ; celle de Joan Dalmau, critique automobile, et ses plus de 2 000 voitures miniatures ; et celle de Teo Martín, ancien pilote de rallye et la plus grande collection RALLY d’Espagne.

GT Café, un coin pour les amoureux de la moto : collectionnez, apprenez et concourez

Le GT Café est une cafétéria, oui, mais pas n’importe laquelle. En plus de savourer le grain torréfié et moulu, on savourera également le plaisir de se renseigner sur chacun des constructeurs inclus dans Gran Turismo 7… sans négliger la compétition et les missions. Parce que GT Café est vraiment une série de défis avec une composante didactique claire derrière.

Cet endroit confortable et calme nous offrira les soi-disant Livres de Menu, des cartes d’activités que nous devrons compléter en échange de nouvelles voitures et d’autres objets qui nous aideront à progresser dans le jeu. Par exemple, le premier de ces Menu Books consiste à obtenir trois voitures compactes japonaises, mais vous en avez déjà une car vous l’avez déjà achetée. La question est : comment obtenir les deux voitures d’or manquantes ? Très simple : gagner les courses qui sont indiquées dans le Menu Book.

De cette façon, nous n’avons d’autre choix que de gagner toutes les courses que ces Livres de Menu nous proposent pour obtenir ces voitures spécifiques en récompense. Plus nous avançons, plus nous aurons d’informations sur chaque fabricant, y compris son histoire, son origine et ses curiosités pour en savoir plus sur chaque maison par la voix de certains de ses créateurs originaux.

Plongez dans ces pistes – la zone de la carte appelée World Circuits – répondez aux exigences de position (certains vous demanderont une troisième place ou plus, bien que chaque mission ait certaines exigences) et voilà : voici votre nouvelle voiture.

Gran Turismo 7 démarrera les moteurs le 4 mars sur PS5 et PS4

Gran Turismo 7 sera mis en vente dans le monde entier sur PS5 et PS4 le 4 mars 2022 en format physique et numérique par Polyphony Digital et Sony Interactive Entertainment. Vous pouvez dès à présent réserver votre exemplaire en magasin. De la chaîne FNAC Espagne, ils offrent ces fabuleux dessous de verre sur le thème de Trial Mountain en cadeau pour l’achat du jeu avec réservation (réservé aux 2 000 premières unités).