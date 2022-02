Horizon Forbidden West proposera son propre ensemble Lego; prix et détails

Horizon Forbidden West proposera son propre ensemble Lego. Le fabricant danois sortira une version en bloc des cloches pour le jeu vidéo le 22 mai. Son assemblage nécessitera de placer 1222 blocs, dont la figure d’Aloy, le protagoniste. Son prix aux États-Unis atteint 80 dollars ; Sa conversion en euros n’a pas encore été confirmée.

La franchise Guerrilla est une autre marque de jeux vidéo à passer à une version Lego. L’un des derniers plus notoires est Sonic. Le 1er janvier, son premier ensemble a été mis en vente pour 69,99 euros. Green Hill Zone a pris vie dans des blocs aux côtés d’Eggmann et du reste des ennemis charismatiques du personnage. A cette époque, il se composait de 1125 pièces.

Horizon Forbidden West, on y a déjà joué !

Chez FreeGameTips, nous avons déjà pleinement apprécié la suite des aventures d’Aloy. Horizon Forbidden West a obtenu dans cette maison une note de 9,3 sur 10. Dans l’analyse, nous avons souligné qu’il s’agit de « l’un des grands jeux de l’année ». « La suite du travail de Guerrilla Games est plus et mieux que l’original et nous offre ainsi une aventure bien plus complexe que celle que nous avons vécue avec Aloy en 2017 », nous a-t-on précisé.

Parmi les points forts, nous avons souligné la verticalité des scènes et la manière dont les nouveaux outils, tels que le sunwing, le crochet et le shieldwing, s’imbriquent. « Le monde qui est présenté de l’autre côté de l’écran offre des dizaines d’heures de plaisir et de multiples activités à compléter au-delà de la quête principale, bien construites et avec des personnages réalistes et intéressants. Avec un système de combat varié, plus vertical et stimulant – bien que la furtivité et la mêlée soient un peu plus faibles -, ses multiples options de personnalisation ne rendront aucune bataille identique à une autre. Vous pouvez lire le texte complet ici.

Source : Appuyez sur Démarrer