L’actrice de Cowboy Bebop, Daniella Pineda, signe pour le spin-off de Tales of the Walking Dead

Daniella Pineda, la célèbre actrice américaine d’origine mexicaine connue pour ses rôles dans des films tels que Jurassic World : Fallen Kingdom ou des séries telles que Netflix annulée après une seule saison Cowboy Bebop, a signé avec AMC pour faire partie du casting de Tales of the Walking Dead, la prochaine série dérivée de la populaire franchise télévisée The Walking Dead. C’est ainsi que le média Variety s’en empare en exclusivité, confirmant le nouveau rôle de l’interprète au sein de l’univers zombie imaginé par Robert Kirkman.

Tales of the Walking Dead sort cet été

Ainsi, Daniella Pineda, qui présentera bientôt à nouveau son dernier film Jurassic World Dominion en tant que vétérinaire des dinosaures Zia Rodríguez dans la clôture de la trilogie Jurassic World, rejoint le reste du casting en annonçant déjà Tales of the Walking Dead avec Terry Crews ( Brooklyn Nine -Nine), Anthony Edwards (ER), Poppy Liu (Hacks), Killian Bell (Workaholics) et Parker Posey (Lost in Space), tous en tant que protagonistes principaux des six premiers épisodes de ce nouveau spin-off.

Rappelons que Tales of the Walking Dead est une anthologie de six histoires différentes et indépendantes se déroulant dans l’univers zombie d’AMC de The Walking Dead, introduisant ainsi une série de nouveaux personnages qui devront survivre à l’apocalypse des marcheurs. Le showrunner de cette nouvelle série est Channing Powell, scénariste et producteur de The Walking Dead et Fear the Walking Dead, sous la tutelle de Scott Gimple, directeur créatif du soi-disant The Walking Dead Universe.

Les trois premiers épisodes de Tales of the Walking Dead sont réalisés par le réalisateur vétéran de la franchise Michael E. Strazemis, tandis que les trois autres sont réalisés par Tara Nicole Weyr (The Purge), Haifaa Al-Mansour (The Good Lord Bird) et Deborah Kampmeier ( Clarice).

Tales of the Walking Dead ouvre cet été entre les saisons de The Walking Dead et Fear the Walking Dead.

source | Variété