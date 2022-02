Le film d’animation Le Seigneur des Anneaux a déjà une date de sortie

Amazon Prime vient de dévoiler la première bande-annonce de Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, la nouvelle série qui sortira le 2 septembre sur la plateforme. Pendant ce temps, un autre des projets basés sur les travaux de JRR Tolkien a montré des signes de vie. Il s’agit du film d’animation Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim, un film qui vient de partager l’art conceptuel et la date de sortie. Warner Bros. Pictures et New Line Cinema ont confirmé qu’il sortira le 12 avril 2024. Où ? Toujours pas connu.

Il reste encore longtemps avant que le long-métrage réalisé par Kenji Kamiyama (Blade Runner : Black Lotus) et produit par Philippa Boyens (trilogies Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit) voie le jour, mais quelques nouvelles sont sorties. L’histoire se déroulera dans Helm’s Deep, un endroit du Rohan que nous avons déjà vu dans Les Deux Tours, bien que ce produit se déroule à une autre époque, à l’époque de l’ancien roi Helm Hamerhand.

Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim. Art : atelier bêta.

Dans l’univers de Peter Jackson

Contrairement à la série Amazon, War of the Rohirrim se déroule entièrement dans l’univers cinématographique de Peter Jackson, bien que le réalisateur ne soit pas directement impliqué dans la production. Joseph Chou (Blade Runner : Black Lotus) servira de producteur, tandis que Phoebe Gittins et Arty Papageorgiou adapteront un scénario basé sur l’écriture de Jeffrey Addiss et Will Matthews, la même équipe créative derrière The Dark Crystal : Age of Resistance.

Des visages familiers des trilogies cinématographiques seront de retour en Terre du Milieu, tels que John Howe et Richard Taylor. Warner Bros a annoncé que les travaux avaient commencé l’année dernière 2021, tout en mentionnant que le casting sera annoncé de manière imminente. Le Seigneur des Anneaux: La Guerre des Rohirrim sera « différent de tout ce que le public a vu » jusqu’à présent, a déclaré Toby Emmerich de Warner Bros.

source | polygonal