CrossfireX sort avec des problèmes sur Xbox et le producteur s’excuse pour son état

Les difficultés que traverse CrossfireX ne sont pas passées inaperçues. Les utilisateurs ont élevé la voix et Sooro Boo, producteur du jeu vidéo, a été aux avant-postes de la crise et s’est directement adressé aux joueurs pour s’excuser. Il l’a fait à travers une déclaration, dans laquelle il a également détaillé la feuille de route qu’ils vont déployer pour résoudre les problèmes et les bogues.

« Il est clair que nous avons déçu par inadvertance nombre de nos joueurs et supporters qui nous accompagnent depuis longtemps », a-t-il admis. « Vous êtes tout pour nous et je pense que vous méritez plus que de simples notes de mise à jour, donc je veux vous montrer exactement quel est notre plan pour résoudre les problèmes. Je demande une occasion de me rattraper.

Quels sont les problèmes?

Le changelog se concentre sur plusieurs améliorations majeures. Le problème de sensibilité de la manette sera résolu plus tôt que prévu et est dû au recul de l’arme. Par conséquent, ils l’équilibreront pour qu’il ne soit pas si difficile et ajouteront un assistant de visée.

« Le recul important et le contrôle de l’apprentissage ont été la marque de fabrique de la série Crossfire, nous le considérons comme une partie inhérente du plaisir », poursuit-il. « Cela dit, si les difficultés susmentionnées s’avèrent trop problématiques et préjudiciables au plaisir général du jeu, nous continuerons à dialoguer avec nos joueurs pour affiner davantage » le ton afin qu’ils puissent s’assurer que le plaisir reste fluide.

Ils ont également annoncé qu’ils allaient équilibrer l’un de leurs personnages, Boogieman, ainsi que corriger un bug avec l’arme CAR-4. « Il y a toujours des bugs et divers problèmes dans les jeux, mais nous pensons que l’état des bugs actuels de CrossfireX a plus à voir avec les fondamentaux du titre, nous avons donc l’impression d’avoir trahi la confiance de nos joueurs. »

Comme il l’a reconnu « il n’y a aucune excuse » pour ce qui s’est passé, et c’est la raison pour laquelle il a décidé de chanter personnellement le mea culpa et d’expliquer comment ils ont l’intention de le résoudre à l’avenir.

CrossfireX est disponible sur Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S. Il est sorti à l’origine sur PC sous le modèle free-to-play.

source | SourireGate